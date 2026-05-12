Fondo inmobiliario de Messi amplía inversiones en Barcelona con la compra de las antiguas galerías Via Wagner para su completa renovación
El edificio, de 4.000 metros cuadrados, ha estado cerrado desde 1993. Edificio Rostower Socimi, la firma de Messi, lo pondrá en arriendo.
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La empresa inmobiliaria del astro del fútbol argentino Lionel Messi adquirió un edificio que llevaba mucho tiempo cerrado en Barcelona, ampliando así las inversiones del jugador en la ciudad.
Edificio Rostower Socimi, el fondo de inversión inmobiliaria de Messi, adquirió el edificio, anteriormente conocido como las galerías Via Wagner, por 11,5 millones de euros (US$ 13,5 millones) al fondo de inversión Santomera Bay, según un comunicado del vendedor publicado el martes.
El edificio, de 4.000 metros cuadrados, ha estado cerrado desde 1993, según Santomera, que añadió que Rostower lo renovará por completo y lo pondrá en alquiler. Un portavoz de Messi no respondió a la solicitud de comentarios.
Santomera Bay es la oficina familiar del empresario español Alejandro Alcaraz. En 2025, adquirió Via Wagner, ubicada en el Parque Turó de Barcelona.
Messi, jugador del Inter Miami y considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, puso a la venta Rostower en 2025 con una valoración de 223 millones de euros en Portfolio, una pequeña bolsa española. La cotización tiene una liquidez casi nula, lo que significa que su capitalización bursátil apenas ha variado.
La empresa también posee principalmente hoteles, estacionamientos y edificios de oficinas. Entre sus propiedades se encuentran los hoteles MiM, con presencia en Ibiza y Mallorca, entre otras ciudades.
Messi se mudó a Barcelona a los 13 años de edad y vivió allí la mayor parte de su vida. Recientemente adquirió el equipo de fútbol español de quinta división Unió Esportiva Cornellà, con sede en las afueras de la ciudad catalana.
La adquisición fue publicada inicialmente por Forbes España.
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