Lionel Messi logra los US$ 1.000 millones en patrimonio: se une a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en lograrlo
El astro argentino se unió junto al futbolista portugués como los únicos futbolistas billonarios del mundo.
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Otro hito en el mundo económico alcanzó el jugador argentino Lionel Messi tras alcanzar la barrera de los US$ 1.000 millones en patrimonio neto, según los índices de Bloomberg Billionaires Index. Con esto, se une a Cristiano Ronaldo como los jugadores con mayores activos económicos de la historia.
Ronaldo logró ser el primer multimillonario del deporte luego de cerrar su histórico fichaje al Al-Nassr en 2023 tras abandonar el Manchester United. Su traspaso al fútbol árabe, le aportó unos US$ 200 millones anuales libres de impuestos, además de bonos y un pago inicial de US$30 millones.
En tanto, según el mismo reporte, el campeón del mundo en 2022 con Argentina, acumuló más de US$ 700 millones en salarios y bonificaciones desde 2007 -en ese entonces dando sus primeros pasos en el F.C Barcelona-. A esa base se suman ingresos por patrocinios, inversiones inmobiliarias, participación en una cadena de restaurantes y acuerdos derivados de su contrato con el Inter de Miami, incluyendo supuestos ingresos por derechos televisivos.
Tras abandonar el Paris Saint Germain a finales de la temporada 2022-2023, luego de bajar su primer campeonato mundial, Messi rechazó una oferta desde Arabia por cerca de US$ 400 millones anuales, por lo que postergó este hito. Finalmente, luego de Europa se unió al Inter de Miami, donde tras tres años rompió la barrera de los mil millones en su patrimonio.
“El dinero nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo para nada”, declaró Messi a Mundo Deportivo en una entrevista tras rechazar la millonaria propuesta. “Si se hubiera tratado de dinero, me habría ido a Arabia Saudí o a otro sitio”.
El acuerdo con Miami también incluyó ventajas innovadoras para Messi, entre ellas una opción de participación accionaria inusual que le otorga el derecho a comprar una parte del club del histórico jugador inglés, David Beckham, quien es accionista.
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