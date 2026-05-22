JPMorgan busca transferir exposición ligada a US$ 4 mil millones en préstamos vinculados a private equity

El mayor banco estadounidense mantiene conversaciones sobre la transferencia de riesgos mientras las firmas de capital privado lidian con una desaceleración prolongada.

JPMorgan está buscando transferir riesgo asociado a más de US$ 4 mil millones en préstamos a fondos de private equity, mientras el mayor banco de Estados Unidos busca reducir su exposición a una industria que enfrenta una desaceleración prolongada.

La entidad con sede en Nueva York está en conversaciones con inversionistas para concretar una transacción que le permitiría transferir el riesgo asociado a los llamados préstamos sobre valor neto de activos (net asset value loans o NAV loans), respaldados por activos de fondos de private equity.

Las conversaciones de JPMorgan para reducir su exposición a préstamos NAV se producen en un contexto en que las firmas de private equity han tenido dificultades para concretar salidas de sus inversiones. Inversionistas y analistas también temen que las compañías en cartera, particularmente en el sector software, enfrenten disrupciones por efecto de la inteligencia artificial.

Según personas familiarizadas con el tema, JPMorgan estaba trabajando en una transferencia de riesgo que le permitiría mantener los préstamos NAV en su balance, mientras transfiere a inversionistas parte de las pérdidas potenciales. La cartera incluye decenas de préstamos vinculados a fondos de private equity en Norteamérica, Europa y Medio Oriente.

Bajo el acuerdo, JPMorgan transferiría el riesgo de hasta un 12,5% de una cartera de préstamos NAV valorizada en más de US$ 4 mil millones, señaló una de las fuentes. La estructura ofrecería a los inversionistas retornos de bajos dos dígitos por absorber la primera pérdida de los préstamos NAV. Los términos aún estaban en discusión y podrían cambiar, agregaron las fuentes.

JPMorgan declinó comentar.

El mayor banco de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group, también busca transferir riesgos asociados a préstamos a fondos de private credit listados mediante una operación de transferencia de riesgo, reportó previamente el Financial Times.

Las firmas de private equity han recurrido cada vez más a los préstamos NAV —respaldados por el valor de mercado de inversiones existentes en un fondo— para devolver efectivo a inversionistas o sumar financiamiento para crecimiento. Compradores secundarios de participaciones en fondos de private equity también utilizan préstamos NAV para amplificar sus retornos.

Muchos bancos se apresuraron a otorgar préstamos NAV mientras buscaban desarrollar negocios de financiamiento dirigidos a los mayores gestores de private equity del mundo.

Los préstamos NAV son tomados por firmas de private equity usando como garantía el conjunto de activos de un fondo y son considerados de bajo riesgo por muchos prestamistas debido a la diversificación de la cartera subyacente. Generalmente, las firmas se endeudan por hasta una cuarta parte de los activos del fondo.

Sin embargo, la reciente falta de salidas y los temores sobre las valorizaciones tecnológicas podrían presionar los retornos de los fondos de private equity que han dependido fuertemente de este tipo de financiamiento.

Se espera que el mercado de estos préstamos, actualmente cercano a US$ 100 mil millones, crezca hasta US$ 350 mil millones hacia 2030, según un informe de mayo de AllianceBernstein.

El creciente uso de préstamos NAV ha quedado bajo escrutinio de reguladores de Estados Unidos y Europa, que han advertido sobre riesgos de “apalancamiento sobre apalancamiento”, dado que las compañías privadas subyacentes ya mantienen elevadas cargas de deuda.

Participantes del mercado también temen que el uso de préstamos NAV para apoyar a compañías de cartera de un fondo después del período formal de inversión pueda inflar artificialmente su desempeño.