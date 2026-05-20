OpenAI se prepara para su apertura en bolsa y busca cotizar tan pronto como en septiembre

La startup de IA detrás de ChatGPT está preparando una IPO de US$ 1 billón (millón de millones) con los bancos Morgan Stanley y Goldman Sachs, y abogados de Cooley.

OpenAI se está preparando para presentar una solicitud de apertura en bolsa tan pronto como esta semana, mientras la startup de inteligencia artificial apunta a una oferta pública inicial (IPO, en inglés) histórica que podría concretarse tan pronto como en septiembre.

Según personas familiarizadas con el asunto, la compañía ha estado sentando las bases para una oferta que se espera la valore en más de US$ 1 billón (millón de millones), trabajando durante los últimos meses con banqueros de Morgan Stanley y Goldman Sachs, además de abogados del estudio Cooley.

El grupo podría presentar un borrador confidencial del prospecto de IPO tan pronto como el viernes, iniciando así el proceso para una salida a bolsa durante el otoño boreal, agregaron las fuentes. Sin embargo, el calendario podría cambiar dependiendo del mercado y del desempeño de SpaceX, que se espera salga a bolsa el próximo mes en lo que sería la mayor apertura bursátil de todos los tiempos.

OpenAI ha pasado los últimos 12 meses despejando posibles obstáculos para una cotización pública. La compañía se convirtió en una firma con fines de lucro el año pasado, ha reducido en los últimos meses algunos costosos “side quests” o proyectos paralelos, y esta semana ganó una larga batalla legal contra Elon Musk, quien demandaba a la empresa y a su CEO Sam Altman por “robar una organización benéfica” al transformarla en una compañía con fines de lucro.

La startup ha recaudado cerca de US$ 200 mil millones como empresa privada, una cifra sin precedentes, pero ahora busca en los mercados públicos una nueva fuente de capital para reforzar su competencia contra el laboratorio rival de IA Anthropic.

The Wall Street Journal fue el primero en informar que OpenAI planeaba presentar su solicitud tan pronto como esta semana.