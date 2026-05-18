Por decisión unánime del jurado: Elon Musk pierde la demanda contra OpenAI
En su veredicto, el jurado en la corte federal de Oakland, California, afirmó que el CEO de Tesla presentó su caso demasiado tarde.
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Un jurado estadounidense falló el lunes en contra de Elon Musk en la demanda que este había interpuesto contra OpenAI, al considerar que la startup de inteligencia artificial no es responsable ante la persona más rica del mundo por haberse desviado supuestamente de su misión original de beneficiar a la humanidad.
En un veredicto unánime, el jurado en la corte federal de Oakland, California, afirmó que Musk presentó su caso demasiado tarde.
El juicio comenzó el 28 de abril. Se ha considerado ampliamente como un momento crítico para el futuro de OpenAI y de la IA en general, tanto en lo que respecta a cómo debe utilizarse como a quién debe beneficiar, incluso en el ámbito financiero.
La gente utiliza la IA para un sinfín de fines, como la educación, el reconocimiento facial, el asesoramiento financiero, el periodismo, la investigación jurídica, los diagnósticos médicos y los deepfakes dañinos. Muchas personas expresan su desconfianza hacia la tecnología y temen que pueda desplazar a las personas de sus puestos de trabajo.
El veredicto se produjo tras 11 días de testimonios y alegatos en los que la credibilidad de Musk y Altman fue objeto de repetidos ataques. Cada parte acusó a la otra de estar más interesada en el dinero que en servir al público.
En su alegato final, el abogado de Musk, Steven Molo, recordó al jurado que varios testigos cuestionaron la sinceridad de Altman o lo tildaron de mentiroso, y que Musk no respondió con un "sí" rotundo cuando se le preguntó durante el juicio si era completamente digno de confianza.
"La credibilidad de Sam Altman está directamente en juego", dijo Molo. "Si no le creen, no pueden ganar".
Musk acusó a OpenAI de intentar enriquecer de forma indebida a los inversores y a los iniciados a costa de la organización sin ánimo de lucro, y de no dar prioridad a la seguridad de la IA. También sostuvo que Microsoft sabía desde el principio que a OpenAI le importaba más el dinero que ser altruista.
OpenAI replicó que era Musk quien veía el símbolo del dólar, y que esperó demasiado para alegar que OpenAI había incumplido su acuerdo fundacional de crear IA segura en beneficio de la humanidad.
"Puede que el señor Musk tenga el toque de Midas en algunos ámbitos, pero no en la IA", afirmó William Savitt, abogado de OpenAI, en su alegato final.
OpenAI compite con empresas de IA como Anthropic y xAI, y se está preparando para una posible oferta pública inicial que podría valorar el negocio en 1 billón de dólares. Microsoft ha gastado más de US$ 100 mil millones en su asociación con OpenAI, según declaró un ejecutivo de Microsoft.
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