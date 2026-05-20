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Triunfo para el gobierno: la Cámara de Diputados despacha al Senado la ley de reactivación con la rebaja de impuesto corporativo, la reintegración y el crédito tributario al empleo
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Opinión FT: La crisis energética puede que recién esté comenzando

Martín Wolf asegura que la escasez será una realidad que tendrá que ser administrada "mediante la supresión de la demanda". Así, plantea que un nombre apropiado para incursión militar de Trump es “Operation Epic Folly”.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 11:11 hrs.

Energía crisis guerra estrecho de ormuz
<p>Opinión FT: La crisis energética puede que recién esté comenzando</p>

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