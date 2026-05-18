Puerto Coronel capta envíos de cartulina que CMPC exportaba por terminales de zona central y proyecta despachar 3 mil toneladas mensuales a México
Para el terminal portuario, el acuerdo significa la atracción de mercados internos, mientras que para la forestal marca un esfuerzo por optimizar sus costos operacionales en la cadena de logística, aprovechando infraestructura de la zona sur, ya que el material proviene de sus plantas en Maule y Los Ríos.
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Más de 3 mil toneladas mensuales de cartulina de CMPC comenzarán a ser exportadas a mercados internacionales desde Puerto Coronel, en la Región del Biobío, luego que ambas compañías sellaran una alianza que permite a la zona enviar una carga que tradicionalmente era despachada por los puertos de la zona central.
Este cambio en las operaciones significa para el terminal portuario la atracción de mercados internos y para la forestal marca un esfuerzo por optimizar sus costos operacionales en la cadena de logística, aprovechando la infraestructura de la zona sur, pues el material proviene de las plantas ubicadas en las regiones de Maule y Los Ríos. El destino final de los despachos está concentrado en México.
Los rollos y pilas, serán embarcados mediante el servicio AN2/Andes, operado en conjunto por las navieras MSC y Hapag-Lloyd, asegurando una conectividad directa con el mercado de destino.
CMPC es uno de los clientes con mayor volumen de transacciones para Puerto Coronel, según explica la compañía portuaria; por lo tanto, la recepción, consolidación y envío de estas partidas abren una nueva línea de servicios que fortalece la gestión del terminal frente a las fluctuaciones de otros sectores exportadores tradicionales, demostrando su capacidad instalada como puerto multipropósito para gestionar volúmenes de alta especificidad técnica.
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