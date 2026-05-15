Exportaciones del Biobío repuntan 5,8% en marzo y logran estabilizar desempeño del primer trimestre
Aunque la manufactura creció 6,9% gracias a la demanda del mercado asiático, Asexma Biobío advierte preocupación por el retroceso de 14,4% en los envío de celulosa.
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Las exportaciones de la Región del Biobío anotaron un crecimiento interanual de 5,8% en marzo, alcanzando un total de US$ 411,8 millones. Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), este repunte en los envíos se vio impulsado principalmente por la actividad manufacturera, que logró estabilizar el primer trimestre, dejando una variación acumulada de - 0,9%.
El dinamismo exhibido durante el tercer mes del año tuvo su principal motor en el sector Industria, que registró un incremento de 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance fue clave para compensar a otros rubros y consolidar los envíos regionales por sobre la barrera de los US$ 400 millones
Para Alfredo Meneses, gerente general de Asexma Biobío, “este crecimiento que muestran las exportaciones en marzo, ciertamente que le pone algún nivel de consistencia, después de largas y consecuentes caídas que se han observado durante gran parte de 2025 y lo que llevamos de 2026. Lo positivo es que hay una fuerte recuperación”. Sin embargo, los datos siguen a su juicio mostrando alertas respecto al comportamiento de la industria local.
Desagregación sectorial
Al revisar el desempeño por actividades económicas, se observa que las exportaciones del Biobío siguen fuertemente concentradas en la fabricación de celulosa, papel y cartón, junto con la producción de alimentos y el rubro forestal. Estos tres sectores acumularon una participación conjunta de 88,6% sobre el total exportado, reafirmando la vocación productiva de la zona.
A juicio de Meneses, esta dependencia de la canasta exportadora regional tiene un componente negativo porque, si bien los envíos de alimentos y producción pesquera son clave, el comportamiento de los despachos de celulosa sigue en baja.
“La voz de alerta es en el sector celulosa, que muestra una caída de 14,4%. ¿Y por qué es tan complejo? Porque este sector representa 37% del total de las exportaciones de nuestra región. Es decir, que mueve bastante la aguja. Y eso, lamentablemente, es lo que nos genera preocupación, sobre todo para mirar cómo esto podría moverse en los próximos meses”, argumentó desde el gremio exportador.
Asia: principal destino
En cuanto a los destinos de los envíos, el boletín de exportaciones del INE destaca la relevancia de los mercados del Asia-Pacífico y Norteamérica. China se mantuvo como el principal socio comercial de la región, seguido de cerca por Estados Unidos y Corea del Sur. Estos tres territorios concentraron 52,8% de la demanda total de productos que salieron desde los terminales del Biobío.
“Son los asiáticos los que, en definitiva, mejoraron la expectativa en términos de demanda; específicamente China, pero también Corea y Japón. Ellos son los que, empujaron la demanda”, comentó Meneses.
Una definición que para la zona refuerza la necesidad de mantener los estándares de competitividad y los lazos logísticos con las principales potencias económicas globales y sostener las cifras de crecimiento reportadas en este cierre de trimestre.
Recientemente, ProChile y Puerto Coronel, el principal terminal portuario de la zona centro – sur congregaron a productores y empresarios exportadores, y autoridades para analizar las oportunidades del Biobío como polo logístico de comercio exterior. Un desafío que, de concretarse, permitiría diversificar las salidas de productos y fortalecer la estructura logística, de manera más competitiva.
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