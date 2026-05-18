Reconstrucción del mercado de Concepción: subdere estima en $ 7 mil millones costo de expropiar a locatarios del perímetro exterior

Autoridades coinciden en que esta es la vía más rápida para avanzar en la reconstrucción del histórico inmueble. El alcalde Héctor Muñoz solicitó además otros $ 7 mil millones para adquirir el edificio de la antigua YMCA.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), junto al Gobierno Regional del Biobío y la Municipalidad de Concepción delinean estrategias de financiamiento conjunto para concretar el proyecto de reconstrucción del Mercado Central de Concepción, inmueble que desde 2013 y tras un incendio que dejó en pie sólo su estructura, permanece en abandono.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, junto a autoridades regionales y locatarios, inspeccionó el céntrico edificio penquista estableciendo que la vía más rápida para viabilizar su reconstrucción es la expropiación del anillo exterior del recinto. Esta operación, cuyo costo bordea los $ 7 mil millones, sería clave para no retrasar el diseño arquitectónico definitivo que exige integrar la manzana completa en el nuevo emplazamiento.

El proyecto de reposición, que se encuentra en fase de diseño, mantendrá la cúpula que lo hizo merecedor del reconocimiento como Monumento Nacional. Su estructura de 3.600 metros cuadrados fue levantada en 1940 como parte de los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto de 1939 y su diseño Bauhaus es obra de los reconocidos arquitectos Tibor Weiner y Ricardo Müller.

Expropiaciones

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, explicó que, si bien existe una disposición favorable por parte de la inmobiliaria Concepción 2000 -propietaria del Mercado desde 2016- y de los locatarios establecidos al interior de la cúpula para ceder la administración al municipio mediante un convenio, resta resolver la situación con el comercio establecido en el área exterior del edifcio, que debiera ser expropiado.

“El proyecto está avanzando en su diseño y contempla toda la manzana (Freire, Rengo, Maipú y Caupolicán). Concepción 2000 y los locales internos tienen la voluntad de entregar eso al municipio, que haya un trabajo en conjunto para que después ellos puedan trabajar ahí. Esa es la lógica, es un convenio que tiene que realizarse bien jurídicamente, y el anillo externo, también los locatarios, si quisieran entregarlo y hacer usufructo después, también se puede, pero si no, también está la vía de la expropiación”, comentó el alcalde.

Compromiso presidencial

Según Muñoz, el Ejecutivo ha dado señales de respaldo, estableciendo la recuperación de los mercados como una prioridad dentro del actual ordenamiento de las finanzas públicas. “El Presidente ya manifestó su voluntad de recuperar los mercados en diferentes capitales regionales (…) Nosotros creemos que la palabra del Presidente se va a cumplir y vamos a tener buenos resultados con los recursos para poder expropiar”.

Para el subsecretario Figueroa, este “no es tiempo aún de hacer anuncios”; sin embargo, ratificó el compromiso de La Moneda para agilizar los procesos administrativos. “El Gobierno está totalmente disponible. Hay ciertas etapas y ciertos procesos que se tienen que ir dando y ahí lo estamos trabajando con el Gobernador" Sergio Giacaman.

Bajo esas definiciones, reafirmó la decisión del mandatario. “El mismo Presidente lo ha dicho, queremos recuperar los mercados para Chile y este es un símbolo bien importante para poder lograr esos objetivos”.

Adquisición de la ex YMCA

En paralelo, la Municipalidad de Concepción solicitó a la Subdere un préstamo por otros $ 7 mil millones para adquirir el inmueble que alojó a la YMCA. La cifra responde a la tasación fiscal que Banco Estado realizó al edificio que alberga una piscina olímpica, gimnasios, locales comerciales y estacionamientos. “Recuperar eso para todos los vecinos y vecinas, es una buena señal para Concepción y para la Región del Biobío”, comentó el alcalde Muñoz.

El objetivo del municipio es concretar la compra durante este año y proyectar hacia 2027 los recursos necesarios para ejecutar las primeras obras de habilitación. Esta adquisición incrementará el valor del patrimonio municipal.

El edificio y galería de la exYMCA cerró definitivamente sus puertas tras el estallido social de octubre de 2019, cuando ya arrastraba una deuda que finalmente hizo insostenible su continuidad.