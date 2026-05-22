El día en que Antonio Jalaff cambió su versión sobre la venta de Patio

En noviembre de 2025 Antonio Jalaff Sanz, en entrevista con DF MAS, afirmó que la venta de su participación en Grupo Patio había sido una extorsión. “Obvio que me presionaron, me presionaron porque estaba muy mal. La extorsión era terrible”, afirmó entonces. Uno de los compradores, agregó, le advirtió que si no firmaba se caía la transacción.

Seis meses después, la versión de Jalaff es distinta. El 18 de mayo de 2026, ante la notaria Evelyn Sánchez Tapia, el empresario firmó una declaración jurada. En ella sostiene que la venta de abril de 2024 -en la que su familia vendió el 35% de Grupo Patio- fue una operación “seria, voluntaria y ajustada a condiciones de mercado”. “No recibí presiones o influencias indebidas durante el proceso”, dice el documento.

Agrega que tanto él como sus asesores tuvieron oportunidad de revisar y negociar las cláusulas del contrato, incluido el precio, sobre el cual asegura no tener reparos.

El 1 de septiembre de 2025 Jalaff presentó una querella por estafa contra quienes resultaran responsables de esa compraventa. Ahí sostuvo que sufrió un perjuicio cercano a US$ 28 millones. El Ministerio Público investigó, practicó diligencias y el 16 de enero de 2026 cerró el caso.

En la entrevista de noviembre, Jalaff apuntó directo a los compradores. Habló de Óscar Lería, de Andrés Solari, de las hermanas Paola y Gabriela Luksic. Dijo que Lería había llegado a su casa a comprar y que él respondió que ese no era el precio. Contó que su madre, presidenta honoraria del directorio, pidió una segunda valorización además de la de Econsult, y que le respondieron que no había tiempo.

El documento de mayo da otra versión sobre el precio. Para fijarlo, señala Jalaff, se usó como base el informe de valorización de Patio que Econsult elaboró en octubre de 2023. Ese informe había sido encargado antes, en el marco de un aumento de capital, y daba cuenta de comparables que permitían verificar la razonabilidad de los términos. La operación se cerró el 1 de abril de 2024 en las oficinas del abogado Octavio Bofill.

En el último punto del documento aparece: “Declaro que los hechos expuestos en esta declaración son verdaderos y corresponden a mi leal entendimiento y conocimiento sobre los hechos. No he omitido aspectos que puedan inducir a error sobre el verdadero alcance y significado de los puntos materia de mi declaración”.

En el entorno de los actuales accionistas de Grupo Patio leen la declaración como un punto a favor. Sebastián Oddo, abogado de los accionistas de Grupo Patio, señaló: “Esta declaración nos deja muy conformes ya que ratifica de manera definitiva que las acciones o declaraciones que se formularon en su minuto cuestionando esta operación tenían una naturaleza meramente extorsiva y que la compraventa se hizo con total transparencia, con asesoría altamente calificada por todas las partes y en condiciones de mercado. Quisiera resaltar que no ha existido ningún tipo de contraprestación económica hacia Antonio Jalaff a cambio de esta declaración”.

Jalaff fue formalizado en enero de 2026 por delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Mercado de Valores, todo en el marco del Caso Audio. Arriesga una pena cercana a los 13 años de cárcel. Su hermano Álvaro enfrenta 10 años y un día.

En la entrevista de noviembre, Antonio anticipó que estaba dispuesto a un juicio oral si la Fiscalía no le ofrecía un abreviado en sus términos. “Hasta la muerte”, respondió cuando le preguntaron si iba a dar la pelea.