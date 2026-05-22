El día en que Antonio Jalaff cambió su versión sobre la venta de Patio
Seis meses después de acusar públicamente una “extorsión” en la venta de su participación en Grupo Patio, Antonio Jalaff firmó una declaración jurada asegurando que la operación fue voluntaria, transparente y realizada a precio de mercado.
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