Antonio Jalaff incumple arresto parcial y querellantes piden cuenta urgente al tribunal

Antonio Jalaff Sanz, uno de los nombres centrales del caso Factop, sumó un nuevo revés justo antes de cerrar 2025. Según un informe de la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón remitido al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el empresario incumplió en dos ocasiones su medida de arresto domiciliario parcial nocturno.

El documento policial informa que efectivos concurrieron al domicilio de Jalaff en el condominio en Pucón, la madrugada del 25 de diciembre (02:20 horas) y la del 29 de diciembre (03:30 horas). En ambas visitas, el personal de servicio no logró ubicar al imputado ni constatar que estuviera cumpliendo la medida cautelar.

La situación se dio luego de que el tribunal autorizara un cambio temporal de domicilio del empresario hacia la zona lacustre. Tras los fallidos controles, el propio Jalaff se presentó en la comisaría el 29 de diciembre para entregar su número de contacto. Ante esto, la abogada querellante Catherine Lathrop (en representación de Fintrust) solicitó dar cuenta urgente de estos incumplimientos.

