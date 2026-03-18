Mina Pampa Camarones, ligada a LarrainVial, anuncia venta de proyecto en Antofagasta a australiana por US$ 50 millones

Tras ser ofrecida a más de 100 potenciales compradores, la compañía firmó un acuerdo de compraventa de acciones con Norfolk Metals.

Luego de dos años en busca de desprenderse del activo, la compañía minera Pampa Camarones, listada en Scale X y controlada por fondos de Minera Activa -división de Activa Alternative Assets, de LarrainVial-, firmó un acuerdo de venta por uno de sus principales proyectos.

La compañía anunció a sus accionistas durante esta mañana la venta de Ciclón Exploradora, un prospecto polimetálico de cobre, zinc, plomo, oro y plata, ubicado en la Región de Antofagasta y que concentró gran parte de las inversiones de la compañía en los últimos años.

En detalle, Pampa Camarones firmó un contrato de compraventa de acciones vinculante con la australiana Norfolk Metals, la que adquirirá el 100% de Eco Earth Elements SpA y Don Gabriel SpA, sociedades que poseen el proyecto Ciclón Exploradora.

El valor total de la transacción asciende a US$ 50 millones, compuesto por US$ 45 millones en efectivo y US$ 5 millones en acciones de Norfolk Metals. La operación se encuentra sujeta a condiciones habituales de cierre.

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La venta

El proyecto había pasado por un proceso de venta frustrado. En 2024, recibió una oferta no vinculante por parte de un inversionista institucional por Ciclón Exploradora a un valor de US$ 50 millones, pero finalmente no prosperó.

En busca de desprenderse del activo, Pampa Camarones contrató en 2025 a un banco de inversión canadiense especializado para llevar adelante la operación. Durante el proceso se contactaron a más de 100 contrapartes interesadas, de las que, finalmente, solo cuatro revisaron activamente la información del proyecto y al menos dos visitaron en persona el proyecto.

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La venta entró en su recta final tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ciclón Exploradora. Con ello, el proyecto despejó uno de sus principales hitos regulatorios, y dio paso a las ofertas de los interesados.

Finalmente, la australiana Norfolk Metals se quedó con el activo. En cuanto a plazos, el contrato de compraventa de acciones contempla un plazo de hasta cuatro meses para el cumplimiento de las condiciones precedentes necesarias para el cierre.

Para sellar la operación, Norfolk realizará un aumento de capital en la Australian Securities Exchange, por hasta US$ 84 millones, que tiene por objeto financiar el desarrollo y la exploración del proyecto.