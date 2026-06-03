Reordenamiento en Zofri: salen gerente general y dos altos ejecutivos tras caída de ventas y polémica por concesión

El directorio removió al gerente general Felipe Albistur y a los titulares de Operaciones y Planificación. El ajuste ocurre tras la renovación del directorio y luego de que las ventas de Zofri cayeran 7,4% en el primer trimestre. Los gremios de usuarios esperan que la nueva etapa entregue estabilidad y una hoja de ruta compartida.

La Zona Franca de Iquique S.A. (Zofri) inició un nuevo ajuste interno en su primera línea ejecutiva. El directorio informó este martes que resolvió efectuar cambios en parte de la estructura ejecutiva de la compañía. La medida implicó la salida del gerente general de la sociedad, Felipe Albistur; el gerente de Operaciones, Leopoldo Valenzuela, y el gerente de Planificación y Desarrollo, Raúl Ponce.

En una declaración institucional, el directorio señaló que la decisión “forma parte del proceso de fortalecimiento institucional y de gobernanza que el directorio se encuentra impulsando, con el propósito de asegurar el adecuado alineamiento de la organización con los desafíos estratégicos de los próximos años”. La compañía agregó que ya fueron definidas las subrogancias e interinatos correspondientes para resguardar la continuidad operacional y el normal funcionamiento de sus procesos, servicios y compromisos.

El reordenamiento interno llega en paralelo a un primer trimestre más débil para las ventas del Mall Zofri, que registraron una caída de 7,4%. La administración atribuyó el retroceso a un efecto de comparación, luego de que 2025 registrara un crecimiento de 21,6% respecto de 2024 y el mayor salto de ventas de los últimos cinco años.

Pese al retroceso, el recinto mostró un aumento de 0,7% en el flujo de público, lo que abre una discusión sobre la conversión de visitas a compras, costos operacionales y competitividad del sistema franco, preocupaciones planteadas por los usuarios, que han advertido mayores costos, menor capacidad para atraer clientes y dificultades para proyectar sus negocios más allá de 2030, año en que vence la actual concesión.



Durante los últimos meses, la administración encabezada por Albistur y el expresidente del directorio Iván Berríos, impulsaron la renovación anticipada de la concesión hasta 2050, en el marco de un plan que contemplaba inversiones por más de US$ 133 millones y una transformación del modelo de desarrollo de la zona franca.

Sin embargo, el proceso abrió una fuerte controversia en Tarapacá. La propuesta acumuló críticas de usuarios, cuestionamientos de autoridades y denuncias ante Contraloría. Finalmente, el anterior Gobierno decidió paralizar la renovación anticipada y postergar la definición para la siguiente administración.

Cambio de ciclo

La salida simultánea de tres gerencias clave se produce pocas semanas después de la renovación del directorio de Zofri, instancia en la que ingresaron nuevos representantes, entre ellos exgerentes generales de la compañía.

En el mercado local, el cambio es leído como parte de una reconfiguración mayor en la conducción de la sociedad, luego de meses marcados por la discusión sobre el futuro de la concesión, la competitividad del sistema franco y la relación entre la administración y los usuarios.

Desde el directorio, la señal pública fue mantener la operación sin alteraciones. En su declaración, la compañía sostuvo que “Zofri continuará desarrollando sus actividades con absoluta normalidad, manteniendo su compromiso con usuarios, trabajadores, accionistas, autoridades y demás grupos de interés”.

Usuarios advierten incertidumbre

Entre los gremios de usuarios, el ajuste fue recibido con cautela. Marcos Tsai, presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores de Zofri (Aiexpo) apuntó a la falta de definiciones sobre el futuro del sistema.

“Las mayores preocupaciones de los usuarios son las incertidumbres de la próxima administración que todavía no están definidas (...) Los usuarios están sin poder hacer sus planes para poder proyectar después de 2030 cuando terminen la concesión de la Zofri”.

El dirigente también puso el foco en los costos actuales del sistema y en su impacto sobre la competitividad del recinto. “Hay que calcular los costos a futuro para analizar si vale la pena seguir, porque los costos son muy altos actualmente y ya no hay competitividad para atraer clientes”, afirmó.

Desde la Unión de Empresarios Zofri (UEZ), Ariel Lepiske planteó que la salida no resulta sorpresiva, considerando el cambio de directorio y el nuevo escenario político-administrativo de la sociedad. “Es sabido que (cuando) hay un cambio de gobierno, cambia el directorio, vienen con otros aires (...) sobre Felipe (Albistur), creo que ha errado mucho. No tenía claro el rumbo, ha cortado muchas cabezas, ha desarmado muchas gerencias, muchos equipos de trabajo y hoy la compañía está, no sé si decir rearmándose, pero sí muy desorganizada” afirmó.

El representante gremial agregó que el nuevo directorio tendrá ahora el desafío de conformar una administración capaz de ordenar la compañía. “Esperemos que este nuevo directorio, realmente saque a Zofri del hoyo en que está y esta vez hagan las cosas bien” indicó.

Alamgir Butt, presidente de Empresarios Automotrices AGEA recalcó que la estabilidad institucional sigue siendo clave para los usuarios. “Hoy el foco debe estar en asegurar que estos cambios no afecten el avance de temas estratégicos para el futuro de la zona franca. La modernización del sistema, la competitividad del recinto y, especialmente, el proceso de renovación de la concesión requieren liderazgo, diálogo y una visión de largo plazo. Esperamos que esta nueva etapa fortalezca la relación con los usuarios y permita construir una hoja de ruta compartida, porque los desafíos que enfrenta Zofri solo podrán abordarse adecuadamente con la participación de todos quienes forman parte de este ecosistema”, indicó.

Concesión

La discusión de fondo sigue siendo el futuro de la concesión, que vence en 2030. La administración saliente había promovido su extensión anticipada hasta 2050 como una fórmula para dar certezas de largo plazo y habilitar un plan de inversiones superior a US$ 133 millones.

Tras la paralización del proceso, los gremios mantienen sus dudas sobre las condiciones que enfrentarán las empresas instaladas en el recinto en los próximos años, especialmente en materia de costos, competitividad y continuidad operacional.