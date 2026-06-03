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Reordenamiento en Zofri: salen gerente general y dos altos ejecutivos tras caída de ventas y polémica por concesión

El directorio removió al gerente general Felipe Albistur y a los titulares de Operaciones y Planificación. El ajuste ocurre tras la renovación del directorio y luego de que las ventas de Zofri cayeran 7,4% en el primer trimestre. Los gremios de usuarios esperan que la nueva etapa entregue estabilidad y una hoja de ruta compartida.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 18:35 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte ZOFRI Cambios de administración IQUIQUE Directorio Comercio
<p>Reordenamiento en Zofri: salen gerente general y dos altos ejecutivos tras caída de ventas y polémica por concesión</p>

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