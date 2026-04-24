Zofri renueva directorio con tres exgerentes generales y 43% de participación femenina

La Zona Franca de Iquique eligió en junta ordinaria a siete directores para el período 2026-2028, con experiencia en logística, comercio exterior y minería. La presidencia quedará definida en las próximas semanas.

Zofri S.A. renovó su directorio en la junta ordinaria de accionistas celebrada este viernes, conformando una mesa de siete integrantes para el período 2026 - 2028. El nuevo cuerpo directivo quedó compuesto por Jaime Soto Zura, Claudio Pommiez Ilufi, Freddy Hurtado Cosgrove, Gisela Schäfer Silva, Gina Ocqueteau Tacchini, Jorge Welch Morales y Paula Ithurbisquy Laporte, quien asume como directora independiente. La presidencia del directorio aún no ha sido designada y se resolverá en las próximas semanas.

Del total de directores, 43% son mujeres, lo que representa uno de los niveles más altos de participación femenina en la historia de la compañía. El rasgo más distintivo de la nueva composición es la presencia de tres exgerentes generales de Zofri -Soto, Pommiez y Hurtado- , una configuración que la empresa describe como una apuesta por la continuidad estratégica y el conocimiento operativo del sistema franco.

Los nuevos directores suman trayectoria en sectores clave para el norte de Chile, incluyendo logística, comercio exterior, minería, innovación y desarrollo territorial.



En su última cuenta como presidente del directorio, Iván Berríos defendió su gestión: “Zofri hoy tiene estrategia, base técnica, proyectos y rumbo. Y ese rumbo es claro: ser la plataforma logística, comercial y tecnológica más relevante del norte de Chile y del Cono Sur”.