Tras intensa polémica Gobierno paraliza la renovación anticipada de la concesión de Zofri: quedará en manos de la próxima administración

La determinación fue comunicada al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Wagner. La medida había sido cuestionada por falta de transparencia y existían diversas denuncias ante Contraloría.

A mediados de febrero, la junta de accionistas de Zofri aprobó la renovación anticipada de la concesión de la zona franca hasta 2050, decisión que había sido duramente cuestionada por senadores, diputados, alcaldes de Arica e Iquique y asociaciones gremiales que pidieron revisar su legalidad y acusaron falta de transparencia.

Tras semanas de presión pública, el Gobierno finalmente decidió poner freno al proceso. La determinación fue comunicada al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Wagner.

“Acabo de recibir el llamado de la subsecretaria de Hacienda de nuestra nación, Heidi Wagner, el cual agradezco para informarme de que se ha paralizado la ampliación de la concesión a Zona Franca S.A.” señaló el jefe comunal.

Al menos cinco denuncias ante Contraloría pusieron en el centro del debate el mecanismo de renovación, la transparencia del proceso y el impacto que tendría una extensión de largo plazo en la región. El tema escaló desde el ámbito empresarial al político, tensionando al directorio de la compañía y al Gobierno.

En ese contexto, Soria había cuestionado la profundidad de la propuesta. “Nos plantearon prácticamente un maquillaje, no conocíamos el fondo de lo que iba a pasar con nuestra palanca de desarrollo”, afirmó.

Modelo bajo cuestionamiento

La zona franca fue creada hace más de 50 años como instrumento para dinamizar la economía del norte grande. Sin embargo, el modelo ha sido objeto de críticas respecto de su modernización, gobernanza y capacidad de adaptarse a un comercio internacional que cambió radicalmente desde su origen.

“Tenemos que discutir ese fondo, tenemos que discutir qué pasa con la zona franca, cómo se moderniza finalmente, porque lleva más de 50 años”, planteó el alcalde. Y agregó: “El comercio en el mundo cambió. Necesitamos actualizarla totalmente para que sea una potente herramienta de desarrollo para nuestra ciudad”.

La decisión del Ejecutivo implica que la discusión quedará en manos del próximo gobierno, abriendo un nuevo ciclo político para definir el futuro de la principal plataforma comercial de Tarapacá.

Respuesta de Zofri

Zona Franca de Iquique S.A. a través de un comunicado informó que el proceso de renovación anticipada será abordado en coordinación con la próxima administración, manteniéndose vigente el contrato actual en los términos establecidos. La compañía recalcó que el Plan Estratégico 2026 - 2050 contempla una inversión superior a US$133 millones y la generación de más de 20 mil empleos adicionales.

Desde Zofri S.A. advirtieron que la postergación introduce un escenario de mayor incertidumbre respecto de los plazos de ejecución de esa hoja de ruta, lo que podría incidir en decisiones de inversión vinculadas a infraestructura, expansión logística y desarrollo industrial.

“El Plan Estratégico aprobado proyecta una expansión relevante de inversión y empleo para la región. Cuando los procesos de planificación se reprograman, también lo hacen decisiones de inversión que requieren certeza y visión de largo plazo. Nuestro compromiso es seguir trabajando para resguardar la competitividad del norte grande y proteger las oportunidades de desarrollo para miles de familias”, señaló el presidente del directorio, Iván Berríos Camilo.