Corfo se impuso en junta de accionistas de Zofri y se aprueba extender concesión hasta 2050 con más de 95% de respaldo

La asamblea ratificó el plan de inversiones asociado a la renovación anticipada del contrato, que supera los US$ 133 millones en proyectos.

Con un total de 160.296.948 votos a favor, equivalentes al 95,11% de las acciones suscritas y pagadas y una abstención correspondiente al 4,16%, al mediodía de este martes la junta de accionistas de Zofri aprobó la renovación anticipada de la concesión de la zona franca hasta el año 2050.

El resultado reflejó el peso del accionista mayoritario, Corfo, pese a que usarios, gremios y políticos habían criticado con dureza esta determinación.

En la cita también se refrendó el plan de inversiones, que considera nuevos desarrollos por más de $ 115 mil millones, unos US$ 133 millones, orientados a infraestructura habilitante, desarrollo logístico, modernización tecnológica y fortalecimiento de estándares operacionales y ambientales.

Durante la exposición previa a la votación se detalló que el sistema franco moviliza del orden de US$ 9 mil millones anuales en transacciones, registra ventas cercanas a US$ 4.600 millones y agrupa a más de 2.180 usuarios activos, generando alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos en las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota.

Asimismo, se informó que se mantiene el mecanismo de aporte del 15% a las 11 comunas de ambas regiones, instrumento que ha significado transferencias relevantes para el desarrollo territorial.

Informe del evaluador independiente

En la sesión se dio cuenta del informe elaborado por Pricewaterhouse Coopers (PwC), designado como evaluador independiente en virtud del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas. El análisis concluyó que el pago anual equivalente al 15% de los ingresos brutos por concepto de concesión se ubica dentro de los rangos observados en el mercado y cercano a la mediana de concesiones comparables en Chile.

PwC estimó una tasa interna de retorno proyectada de 15,3% para el conjunto de nuevos proyectos y señaló que los valores actuales netos serían positivos, superando el rendimiento mínimo exigido para negocios de similar riesgo. No obstante, advirtió que dos iniciativas específicas presentarían valor actual neto negativo y deberán evaluarse por su aporte estratégico.

Reparos en la junta

Antes de la votación, representantes de accionistas manifestaron reparos. En representación de Corfo, Iván Jara solicitó que se establezca un seguimiento anual del plan de inversiones.

“Se solicita que en las juntas ordinarias de accionistas de cada año se informe: uno, el plan de inversiones del respectivo año en curso y estimación del plan de inversiones de años futuros; dos, el estado de avance de las inversiones del año en curso; tres, el estado de aprobación de los proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Dirección de Presupuesto; cuatro, la estructura de financiamiento; cinco, los medios humanos y técnicos para llevar adelante las inversiones; y seis, el impacto en el resultado y en los dividendos”, indicó.

Por su parte, el accionista Nelson Mondaca sostuvo que, a su juicio, la decisión carece de competencia legal y advirtió eventuales responsabilidades personales para quienes la aprobaran. “Ni el directorio, ni esta Junta ni la Sociedad Anónima tienen competencia para decidir sobre la continuidad de la concesión. Esa decisión no depende de Zofri S.A., no depende de sus accionistas, no depende del Directorio, depende exclusivamente del Estado de Chile”, afirmó. Agregó que “anticipar la prórroga beneficia a un concesionario específico, excluye a potenciales competidores, evade una licitación pública”, señalando que ello “expone el acto a nulidad absoluta”.

En la misma línea, el representante del fondo de inversión Siglo XXI (administrado por Bice Inversiones y Bice AGF) cuestionó la forma en que se entregó la información al mercado y pidió generar instancias adicionales de discusión antes de aprobar el plan. “Nos gustaría manifestar nuestra disconformidad con la manera en que se entregó la información al mercado debido a la falta de instancias, principalmente para los accionistas minoritarios, de poder profundizar en dicho plan y discutir sobre la información presentada”, señaló dicho fondo. Agregó que “la información entregada es insuficiente e incompleta para poder aprobar el plan”, por lo que anunció su voto en contra.