“Estuvimos a metros de una catástrofe": incendio en Zofri amenazó planta de Copec y reviven críticas por seguridad en el barrio industrial

Tras el siniestro que afectó cinco galpones, Bomberos cuestionó al administrador de la Zona Franca por no implementar las mejoras comprometidas en su seguridad y alertó que el sector sigue expuesto a emergencias de gran magnitud.

Un incendio de gran magnitud afecta desde la madrugada de este miércoles al menos cinco galpones del sector industrial de la Zona Franca de Iquique, en el área de avenida Arturo Prat con calle Mapocho. La emergencia comenzó cerca de las 03:40 horas de la mañana y ha movilizado a más de ocho compañías del Cuerpo de Bomberos de Iquique, que trabajan con cerca de 22 unidades y unos 170 voluntarios para contener el fuego en una superficie estimada de 6 mil metros cuadrados.

Los galpones comprometidos almacenan vehículos, repuestos automotrices, motores, neumáticos, maquinaria y otros materiales de alta carga combustible, lo que favorece la rápida propagación de las llamas durante los primeros minutos del siniestro.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Jorge Medina, explicó la magnitud del evento y las características del material comprometido. “Tenemos comprometidos cinco galpones que contienen vehículos, repuestos de vehículos y material combustible almacenado en maquinaria y otros elementos. Bomberos ha desplegado todos sus recursos para trabajar sobre aproximadamente 6 mil metros cuadrados que estimamos comprometidos por el fuego”, señala.

Al momento de la llegada de las primeras unidades de emergencia, al menos tres galpones ya se encontraban en combustión. Según detalla el propio comandante, el fuego se expandió rápidamente hacia dos estructuras adicionales en un lapso estimado de entre 10 y 15 minutos.

Plantas de combustibles

Uno de los factores que genera mayor preocupación es la cercanía de instalaciones de almacenamiento de combustible. A menos de 100 metros del área afectada se ubican plantas pertenecientes a las empresas Copec y Esmax, lo que obliga a adoptar medidas especiales de contención. “Estamos coordinados con el personal de seguridad de estas plantas para mantener los estanques lo más fríos posible y alejados de cualquier riesgo de propagación”, indica Medina.

El propio comandante advierte el nivel de riesgo que enfrenta el sector durante la madrugada. “Estuvimos a metros de una catástrofe. Había estanques con combustible muy cerca del fuego. Si esto se propagaba, hablábamos de una tragedia mayor”, afirma.

Explosiones y material altamente combustible

Durante el desarrollo de la emergencia se escuchan diversas explosiones provenientes del interior de los galpones, lo que obligó a reforzar los perímetros de seguridad mientras se realizan las labores de combate.

El mayor de Carabineros Brian Yenicheski, comisario de la Primera Comisaría de Iquique, explicó que las detonaciones se originaron en la combustión de materiales almacenados al interior de las estructuras. “Se han escuchado distintas explosiones, pero esto se debe al material combustible que se encuentra al interior”, señaló.

Los locales comprometidos se dedican principalmente a la comercialización de repuestos automotrices, neumáticos, motores y accesorios, además de fardos de ropa y otros insumos que incrementan la carga calórica durante un incendio.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, hasta el momento no se registran personas lesionadas producto del incendio. Sin embargo, la magnitud del siniestro obliga a mantener un amplio perímetro de seguridad en el sector industrial.

Carabineros realizó llamados a los locatarios y trabajadores a no ingresar al área afectada mientras continúan las labores de control, enfriamiento de estructuras y remoción de escombros.

Problemas de infraestructura

Durante el combate del incendio, Bomberos enfrenta dificultades relacionadas con la disponibilidad de grifos y presión de agua en el sector industrial de la zona franca, situación que obliga a implementar sistemas de abastecimiento alternativos.

Para mantener el flujo necesario durante las labores de extinción, las unidades utilizan agua proveniente de grifos disponibles, suministro cercano desde la planta de Copec y también agua de mar. “Los grifos no son suficientes para este tipo de incendios. Por eso tuvimos que armar sistemas externos de abastecimiento e incluso sacar agua del mar para mantener un flujo constante”, explicó Medina.

Según el comandante, este tipo de emergencias exige un despliegue operativo considerable que concentra recursos en un solo punto de la ciudad durante largas horas. “Un incendio en Zofri significa muchos incendios menos atendidos en otros barrios de Iquique. Eso pone en riesgo a toda la comunidad”, sostiene.

Investigación en curso

La fiscal de Iquique, Camila Albarracín, confirmó que se iniciará una investigación para determinar el origen del incendio “No podemos descartar intervención de terceros. La propagación se explica por la presencia de aceites, motores y piezas de vehículos, pero la investigación recién comienza”, indica.

Las pericias incluyen revisión de cámaras de seguridad del sector, levantamiento de evidencia en el lugar y empadronamiento de posibles testigos una vez finalizadas las labores de Bomberos. El incendio se mantiene controlado, aunque Bomberos continúa trabajando en focos activos bajo los restos de material combustible mientras avanzan las labores de enfriamiento y remoción en el sector industrial de Zofri.

Llamado a no acercarse

Por su parte, desde Zofri emitieron un comunicado, apuntando que se ha dispuesto todo el apoyo necesario para enfrentar la situación, a la vez que han hecho un llamado a conductores y usuarios a que eviten el sector.

“Hemos dispuesto todo el apoyo necesario para enfrentar esta situación, facilitando un camión aljibe, puntos de carga de agua y piscinas para abastecimiento, además de información técnica, personal en terreno, maquinaria pesada para la remoción de escombros, y apoyo logístico a los equipos de emergencia”, señalaron.

Además, informaron que a raíz de la situación se mantienen cortes de tránsito en Mapocho, a la altura de Colón y en Av. Prat, desde Salitrera Victoria hasta Santa Rosa de Huara. También realizaron un llamado a seguir las indicaciones de los equipos de emergencia, a la vez que recalcaron que el resto de las operaciones se encuentran funcionando con normalidad.