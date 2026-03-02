Ironman aterriza en Iquique tras millonaria apuesta municipal para posicionar a la ciudad como polo de turismo deportivo

El Concejo Municipal aprobó $ 355 millones para financiar tres eventos deportivos internacionales en 2026, con foco en atraer más visitantes, apoyar a la hotelería en la temporada baja e incentivar el comercio local.

El histórico Ironman tendrá un nuevo escenario en Chile, que este año sumará a Iquique como sede. La llegada del 5150 Triathlon Series a la capital de la Región de Tarapacá se suma al Ironman 70.3 que tradicionalmente se desarrolla en Pucón y Valdivia, y se concretó tras una inversión directa de la Municipalidad de Iquique por $ 220 millones, en el marco de una estrategia para posicionar a la ciudad como polo del turismo deportivo en Sudamérica.

La competencia se disputará el 28 de junio en el borde costero de Cavancha e incluirá 1,5 kilómetros (km) de natación en aguas abiertas, 40 km de ciclismo y 10 km de trote, para un total de 51,5 km (de ahí su nombre, frente a los 70,3 km de las pruebas que se realizan en el sur). Se espera la participación de 500 atletas de élite y sumando categorías amateur y actividades paralelas, un total estimado de 2 mil competidores.

El financiamiento del Ironman considera un esquema mixto. La Municipalidad de Iquique aportará $ 220 millones (destinados a alojamiento, alimentación y transporte de los deportistas de primer nivel) mientras que el Gobierno Regional de Tarapacá sumará $ 100 millones y Fundación Collahuasi otros $ 120 millones. En total, sólo este evento movilizará $ 440 millones en recursos públicos y privados.

“Estamos hablando de eventos de alta convocatoria, con un potente impacto en medios de comunicación y redes sociales y que atraen a competidores de todo el mundo. De esta forma, agradezco la aprobación del Concejo Municipal, pues representa una inversión que tiene un retorno social, ya que nuestros jóvenes y niños se incentivarán a realizar más actividad física, y un componente económico, pues las delegaciones y deportistas que nos visitarán dinamizarán los distintos servicios asociados a la industria turística local y regional” expresó el alcalde de Iquique Mauricio Soria tras la votación unánime del concejo municipal.

Turismo en temporada baja

El Ironman es parte de un paquete de tres eventos internacionales calendarizados en meses de temporada baja en el turismo, con un objetivo claro que es apoyar a la industria hotelera y activar la demanda en temporada baja. La expectativa es atraer a cientos de deportistas y sus equipos, lo que impacta directamente en alojamiento, gastronomía, transporte y comercio local.

Además de la prueba principal, el 5150 incluirá el Kids Challenge, con distancias adaptadas para niños y la Promotional Race para deportistas intermedios. También se instalará la Ironman Village, con entrega de kits y espacios para activaciones vinculadas al deporte.

La estrategia se enmarca en la alianza público - privada con Fundación Collahuasi y apuesta por Iquique como escenario natural para este tipo de competencias, considerando su clima, la playa Cavancha y una infraestructura urbana que permite concentrar recorridos y servicios en pocos kilómetros.

Calendario internacional

El calendario deportivo se completará en mayo con la Final Sudamericana de Vóleibol Playa, torneo que convocará a 64 atletas sudamericanos más los representantes del comité organizador y de cada país participante en Arena Cavancha. El acuerdo con la Federación de Vóleibol de Chile para la realización del evento, incluye la transmisión del campeonato por la señal abierta de Chilevisión y vía streaming.



Sumado a esto, en noviembre se realizará la Copa del Mundo Triatlón Iquique, que convocará a 390 deportistas de alto rendimiento y 680 amateur. Para la Copa del Mundo, la Municipalidad destinará $ 100 millones para alojamiento y alimentación de los competidores internacionales, mientras que el Gobierno Regional y auspiciadores asumirán la producción.



“Este 2026 queremos reafirmar el trabajo que venimos haciendo por instalar a Iquique en el mapa deportivo internacional y por atraer visitantes de todo el planeta, gracias a una actividad que también promueve el cuidado medioambiental, la sostenibilidad y en la que el apoyo del sector privado es fundamental. Cada uno de estos eventos será de acceso gratuito para nuestra comunidad, que también podrá ver en su ciudad a los mejores atletas en diversas disciplinas, por lo que esperamos que toda la ciudad se involucre en cada uno de ellos”, expresó el alcalde Soria, que a la vez es presidente de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo.