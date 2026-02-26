Ágatha Ruiz de la Prada llega a Pica en apuesta por convertir a Tarapacá en referente de moda circular
La diseñadora española encabezará el 7 de marzo el desfile RFD Latin American Creators, iniciativa que incluirá un congreso internacional en Iquique y una pasarela en Pica en torno a economía circular.
Noticias destacadas
Pica será sede el próximo 7 de marzo de un evento que busca proyectar a Tarapacá como referente en moda sostenible. En la plaza de la comuna, Ágatha Ruiz de la Prada encabezará la pasarela del RFD Latin American Creators, instancia que combina congreso, desfile y articulación público - privada con foco en potenciar la economía circular. La iniciativa forma parte de la 6º versión de Runway Fashion Design e incluye el VI Congreso Internacional de Moda y Artesanía Circular y Sostenible (Cimacs), que se realizará en el Hotel NH de Iquique.
La directora y fundadora de RFD, Johana Fernández sostiene que la idea es descentralizar la moda y probar que desde regiones se pueden hacer eventos de nivel internacional, conectando talento local con diseñadores reconocidos “RFD Latin American Creators nace este año con la convicción clara de profesionalizar la moda desde regiones, donde existe talento, pero no siempre acceso a formación ni vitrinas de alto estándar. Llevar a Ágatha Ruiz de la Prada a desfilar a Pica demuestra que la descentralización puede tener nivel internacional y que estos diseñadores con una trayectoria a nivel mundial pueden ayudar a potenciar a marcas emergentes cuando la colaboración se hace real” afirmó.
La organización busca que la presencia de Ruiz de la Prada funcione como plataforma para diseñadores emergentes, artesanos y emprendimientos vinculados a reciclaje textil y reutilización de residuos, un tema sensible en una región afectada por la acumulación de residuos textiles en el desierto. Según reportes, cada año ingresan a Chile más de 59 mil toneladas de ropa usada y cerca de 39 mil toneladas no se comercializan ni reutilizan, terminando acumuladas en el desierto del norte, principalmente en la región de Tarapacá.
Fernández explicó que la elección de la comuna responde a su valor patrimonial y a la presencia de artesanos locales. “Queremos que los creadores locales entiendan que pueden proyectarse globalmente desde su propio territorio”, señaló.
El evento cuenta con el apoyo de Corfo, a través del instrumento Viraliza Eventos y la focalización del Comité de Desarrollo Productivo Regional. La ejecución está a cargo de Innova Global. A ello se suman alianzas con Teck Quebrada Blanca, Zofri S.A., Unap y Stanley Chile, en un esquema que busca consolidar una cadena de valor creativa en la región.
Congreso y pasarela
El VI Congreso Internacional de Moda y Artesanía Circular y Sostenible se desarrollará los días 5 y 6 de marzo en Iquique, convocando a especialistas, académicos y actores del sector creativo para abordar sostenibilidad, economía circular e innovación.
En tanto, el 7 de marzo será la pasarela en Pica, desfile que contará con cuatro colecciones de Tarapacá que compartirán pasarela con diseñadores internacionles. Además de Ruiz de la Prada (España), desfilarán Esquina (Argentina), Sumy Kujon (Perú) y Guido Vera (Chile), entre otros.
Para la organización, el objetivo es que la moda circular no quede en un evento puntual, sino que se traduzca en formación, redes comerciales y proyección internacional. Con tres versiones realizadas en Tarapacá y seis a nivel nacional, RFD busca consolidar a la región como punto de encuentro latinoamericano en diseño sostenible, identidad territorial y desarrollo productivo circular en una misma plataforma.
Las entradas para el congreso y la pasarela son gratuitas, previa inscripción en el sitio oficial del evento www.runwayfashiondesign.com.
