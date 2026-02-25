BTG Pactual refuerza su apuesta por negocio de ETF en Chile y lanza dos nuevos fondos cotizados en mercado local

Se trata de un instrumento enfocado en acciones latinoamericanas y otro dedicado a renta fija local de largo plazo.

A seis meses de estrenarse en el mercado de los fondos cotizados en bolsa (ETF en inglés) domiciliados en Chile, la gestora BTG Pactual Asset Management redobló su apuesta por el segmento.

La administradora inscribió dos nuevos vehículos de la categoría ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), acrecentando su oferta de ETF en el mercado chileno.

Se trata de los fondos Renta Fija Chile Largo Plazo ETF y ETF Latam Equities. El primero invertirá en bonos bancarios y corporativos locales incluidos en el índice Corporativo Liquidez BB Clas AA- o Sup Dur 5y8y de RiskAmerica, persiguiendo una rentabilidad similar a la que otorga el selectivo.

En su página web, BTG presenta al instrumento como un fondo de riesgo balanceado.

Por su parte, ETF Latam Equities invertirá en el mercado bursátil latinoamericano a través de cuotas de otros fondos cotizados. Se enfocará en “las acciones de mayor capitalización bursátil y liquidez en Latinoamérica incluyendo, entre otros países a Brasil, Chile, Colombia, México y Perú”, detalló su reglamento interno.

Cinco ETF

Con las nuevas adiciones, BTG ya suma cinco ETF emitidos en el mercado local.

Su vehículo inaugural fue Renta Fija Chile Mediano Plazo ETF, lanzado en agosto de 2025. Para este primer ETF de la estrategia se centró en replicar la rentabilidad del índice Corporativo Liquidez BB Clas AA- de RiskAmerica, y habría comenzado 2026 con $ 30 mil millones bajo administración.

Más tarde, en octubre de 2025, lanzó el fondo cotizado ETF Total World dedicado a la inversión en acciones globales tomando como referencia al selectivo FTSE Global All Cap Index de la británica FTSE Russell.

Dicho índice contempla a 10.064 compañías del mundo, siendo su principal posición Nvidia, con 4,18% del indicador, seguido por Apple (3,53%) y Microsoft (2,98%).

Finalmente, en enero comenzaron las operaciones de ETF S&P 500, que persigue un retorno similar al del índice S&P 500 de S&P Dow Jones, enfocado en las compañías más relevantes de EEUU.