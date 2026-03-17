Grupo Panamericana vende Hotel Providencia: firma que maneja Hilton Garden y Radisson Blu asume gestión

Hotelera Elite comenzará en abril de este año la operación del inmueble, que pasará a llamarse Casa Spark Santiago.

El Hotel Providencia, ubicado en calle Francisco Noguera 146, Providencia, tiene nuevo dueño. El grupo Hotelera Panamericana -ligado a la familia Meiss- vendió el inmueble a un particular y será operado por Hotelera Elite, que administra varios establecimientos en Chile, como el Hilton Garden Inn del aeropuerto de Santiago, Hotel Spark de Antofagasta, Radisson Blu de Concón y Apart Hotel Elite en Santiago, entre otros.

El monto de cierre de la venta -a cargo de la consultora Colliers- se estima en alrededor de US$ 7,5 millones.

Hotelera Elite comenzará en abril de este año la operación del hotel, que pasará a llamarse Casa Spark Santiago.

“El hotel tiene una oferta consolidada en el sector de Providencia, con una estratégica ubicación que mezcla la tranquilidad de lo residencial y la cercanía con todo el entorno comercial a pasos del Costanera Center y de los centros financieros”, destacó Francisco Nazer, gerente general de la Hotelera Elite, quien dijo que con esta operación, la operadora multimarca expande su oferta en diferentes comunas de Santiago.

De acuerdo con Edgar Flores, bróker del Área de Hotel & Residences de Colliers, el mercado hotelero está mostrando “claros signos” de recuperación y para este 2026 las proyecciones son muy favorables. “Los inversionistas nuevamente están interesados en poner sus fichas en hoteles. Hemos percibido un elevado interés por oportunidades atractivas de inversión en este rubro, sin dudas, 2026 será un año con bastante movimiento y exitosos cierres”, aseguró.

El clan Meiss es propietario del conglomerado Panamericana Hoteles, el que fuera el mayor grupo hotelero del país.

Fundado hace más de setenta años, el grupo llegó a operar una docena de establecimientos a lo largo de Chile, y vendió participaciones que tenía en varios de ellos. El Miramar lo dejó por término de la concesión y en el Hanga Roa, en Rapa Nui, vendió su porcentaje a su entonces socio Christoph Schiess. Con la reciente operación de venta, el holding maneja cinco hoteles.

El clan, además, es propietario de La Estancia El Cuadro, emplazada en el sector Tapihue de Casablanca, Región de Valparaíso. En un fundo de 732 hectáreas, el que incluye un viñedo y un bosque nativo, debutó en 2009 como un centro enoturístico con instalaciones para eventos, incluida una iglesia de estilo moderno.

La familia puso en venta la propiedad -que es considerado uno de los principales centros de eventos a nivel nacional- en 2023, en unos US$ 12 millones.