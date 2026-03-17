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Grupo Panamericana vende Hotel Providencia: firma que maneja Hilton Garden y Radisson Blu asume gestión

Hotelera Elite comenzará en abril de este año la operación del inmueble, que pasará a llamarse Casa Spark Santiago.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Grupo Panamericana vende Hotel Providencia: firma que maneja Hilton Garden y Radisson Blu asume gestión</p>

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