Presidenta de la Sofofa hace un llamado a los empresarios a “atrevernos a soltar un poco ese freno de mano que llevamos teniendo apretado hace mucho tiempo”

Consultada por las críticas a la rebaja del impuesto corporativo por una eventual caída en la recaudación tributaria, Rosario Navarro aseguró estar convencida “que ese es un buen camino”.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, se refirió esta mañana a los anuncios de medidas fiscales realizadas por el Gobierno en la última semana.

En el evento SURA Advisory Forum, la líder gremial valoró y calificó de positivas las iniciativas en torno a la austeridad fiscal.

“Me parece muy pertinente que estemos hablando de austeridad fiscal. Creo que eso va de la mano de modernización del Estado, que es otra cosa que tenemos en deuda, de tecnificar, de ponerle más tecnología al Estado; y por otra parte, hacer más eficiente también el gasto público, que vaya en pos de los más necesitados”, indicó.

No obstante, Navarro hizo un llamado al empresariado.

“No basta con tener un Gobierno que sea promotor del crecimiento, tenemos que nosotros también ver dónde están las oportunidades y atrevernos a soltar un poco ese freno de mano que yo siento que llevamos teniendo apretado hace mucho tiempo”, puntualizó.

Consultada por las críticas a la rebaja del impuesto corporativo por una eventual caída en la recaudación tributaria, la líder empresarial aseguró estar convencida “que ese es un buen camino”.

“Cuando tú observas cómo la han hecho economías que han crecido en la última década, ha sido: uno, porque tienen condiciones que atraen mayor inversión. Y una de esas condiciones es tener un sistema tributario que sea competitivo”, señaló.

Así, expuso que la rebaja tributaria atraería mayor inversión y generaría más empleo.

Navarro recordó que la tasa de impuesto de Primera Categoría de Chile es del 27%, entre las más altas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo promedio es de 23%. Al mismo tiempo, recordó que países como Irlanda han realizado un recorte más importante.

“Aquí tampoco se está diciendo vamos a bajar el impuesto a un 11% a 10% a 23%, que es el promedio OCDE. Y yo creo que eso también es gradual en el tiempo. Permitiría que el crecimiento se vaya acoplando y eso genera ingresos que permita también financiar un beneficio tan anhelado por muchos ciudadanos”, explicó.