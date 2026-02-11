Zofri responde críticas y defiende renovación anticipada de la concesión hasta 2050

Tras la ola de cuestionamientos de usuarios, gremios y autoridades regionales por la extensión del contrato por 25 años más, la concesionaria aseguró que el proceso se desarrolla desde 2018, que cuenta con respaldo jurídico de Contraloría y contempla un plan de inversiones superior a $ 115 mil millones.

La renovación anticipada del contrato de concesión de la Zona Franca de Iquique hasta el año 2050 abrió un fuerte debate regional en los últimos días. Usuarios, gremios empresariales y parlamentarios de Tarapacá cuestionaron la oportunidad política de la decisión, la falta de acceso público al nuevo contrato y la continuidad de un modelo que consideran agotado. En ese contexto, Zofri emitió una declaración pública en la que defendió el proceso y rechazó que se trate de una decisión improvisada.

“El análisis sobre el futuro del sistema franco no es reciente ni improvisado. Muy por el contrario: este proceso se viene desarrollando desde el año 2018 a través de distintas instancias institucionales, con el claro objetivo de abordar los desafíos de modernización, competitividad y desarrollo territorial que actualmente enfrenta la Zona Franca, así como también de anticipar escenarios que permitan entregar certeza jurídica a la inversión de largo plazo en un contexto de creciente competencia regional e internacional”, señaló la compañía mediante un comunicado.

Agregó que que en 2023 realizó una consulta formal a la Contraloría General de la República respecto de la posibilidad jurídica de renovar anticipadamente el contrato vigente “dicha entidad confirmó que la alternativa es legalmente procedente conforme a la normativa aplicable”, enfatizó.

Según la empresa, esta definición “permite contar con un marco claro y estable para impulsar inversiones estratégicas, fortalecer el rol de Iquique y de las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota como plataforma logística relevante para la economía del Cono Sur y asimismo, proyectar el sistema franco con estándares acordes a las exigencias actuales del comercio y la logística internacional”.

Proceso participativo

Uno de los puntos que más ha tensionado el debate es la participación de los actores locales en el diseño del nuevo contrato.

En su declaración, Zofri sostuvo que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se impulsó “un proceso amplio y participativo a través del Laboratorio de Gobierno, denominado Diálogos Zona Franca, que consideró la participación de más de 100 actores del sistema franco, incluyendo usuarios, trabajadores, gremios, autoridades locales y regionales de Tarapacá y Arica y Parinacota”.

La empresa afirmó que el trabajo realizado en 2025 permitió “levantar diagnósticos compartidos, hallazgos y recomendaciones técnicas que constituyen insumos relevantes para el diseño del nuevo contrato de concesión y del Plan de Inversiones asociado”.

Sin embargo, parte de los usuarios cuestiona el alcance real de esa participación. Desde Usuarios Zofri A.G. (AUZ), su gerente, Darío Blanco, recordó que tras esos encuentros dejaron establecida su postura crítica frente a una eventual renovación anticipada y que no ven razones que justifiquen extender la concesión antes de su vencimiento.

En la misma línea, el gerente de la Asociación de Empresarios (ASEM), Jaime Olivares, advirtió que no conocen el contenido del nuevo contrato y que cualquier evaluación seria requiere acceder primero a ese documento, lo que -según señaló- aún no ocurre.

Plan de inversiones

En relación con la decisión adoptada el 4 de febrero por el directorio, la empresa recordó que la suscripción del contrato está condicionada a la aprobación del Plan de Inversiones por parte de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

El plan en evaluación supera los $ 115 mil millones, unos US$ 135 millones, “busca elevar los estándares de exigencia para la concesionaria, fortalecer el ecosistema de usuarios, generar empleo y asegurar la proyección de largo plazo del sistema franco”.

Asimismo, Zofri subrayó que se mantiene íntegramente el mecanismo del 15% de aporte a las once comunas que conforman las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, señalando que, a través de este instrumento, “Zofri ha transferido históricamente más de 200 mil millones de pesos (US$ 234 millones) para el desarrollo territorial”.

Críticas transversales

Las objeciones a la renovación no se limitan al mundo gremial. Este martes, el expresidente del directorio de Zofri, Patricio Sesnich, habló en un diario local y cuestionó públicamente la forma en que se adoptó la decisión y calificó el proceso como una “burda maniobra política”, señalando que la extensión hasta 2050 daña a Iquique y compromete el futuro de la Zona Franca.

Según planteó, la determinación se adoptó a pocas semanas del cambio de gobierno y deja efectos de largo plazo sin un debate amplio. En paralelo, parlamentarios de la región han advertido que el proceso debió considerar mayor discusión pública y participación territorial, reforzando la dimensión política que ha adquirido la renovación.

En su declaración, Zofri enfatizó que “este es un proceso institucional, transparente y en desarrollo, que contempla etapas claramente definidas y que continuará siendo informado oportunamente a sus accionistas, usuarios, autoridades y a la opinión pública, conforme a la normativa vigente”.