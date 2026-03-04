Subsecretaria de Hacienda dice que renovación anticipada de concesión de Zofri no se firmó "por solicitud expresa" de las autoridades del próximo Gobierno

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió paralizar la firma del nuevo contrato de concesión de la Zona Franca de Iquique, un proceso que venía desarrollándose con el objetivo de renovar anticipadamente el convenio vigente y modernizar el modelo de administración del sistema franco.

La decisión fue confirmada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien explicó que el Ejecutivo optó por no concretar la firma del acuerdo luego de que la administración entrante solicitara revisar el trabajo realizado.

Actualmente, la administración de la Zona Franca está en manos de Zofri S.A., bajo un contrato de concesión firmado en 1990 y con vigencia hasta 2030. El objetivo del gobierno era adelantar su renovación para dar mayor certeza a las inversiones y establecer nuevas exigencias a la empresa concesionaria. Sin embargo, el proceso enfrentó críticas desde sectores gremiales y políticos. Autoridades locales acusaron falta de transparencia, hubo cuestionamientos al directorio de Zofri y se presentaron al menos cinco denuncias ante Contraloría.

Según explicó la subsecretaria, la renovación del contrato buscaba incorporar estándares modernos de concesión, similares a los que hoy se aplican en otras áreas como carreteras, hospitales o cárceles, incluyendo mayores exigencias de inversión, planes estratégicos y mecanismos de fiscalización. Sin embargo, pese a que el Ministerio de Hacienda y la empresa habían alcanzado un acuerdo en los términos del nuevo convenio, el Ejecutivo resolvió no firmarlo en esta etapa.

“Lo que nosotros hoy día decidimos no realizar es firmar ese contrato... lo cual fue solicitado expresamente por la autoridad entrante al Ministerio de Hacienda y en el ánimo de que se entienda y tengan todo el tiempo para analizar el trabajo que aquí se realizó es que no se está dejando firmado”, explicó Berner.

El proceso de renovación de la concesión se venía trabajando desde 2024, a través de reuniones con autoridades regionales, gremios de usuarios, empresas y otros actores vinculados al sistema franco en las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota.

Posteriormente, entre marzo y mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda impulsó los llamados “Diálogos Zona Franca”, un proceso participativo liderado por el Laboratorio de Gobierno que reunió a más de 100 participantes en distintas mesas de trabajo para identificar los principales desafíos del sistema y levantar propuestas para una nueva concesión.

El nuevo contrato de concesión buscaba incorporar obligaciones adicionales para la empresa administradora, incluyendo planes estratégicos de desarrollo, mejoras en infraestructura y nuevos estándares operacionales. La autoridad explicó que, a diferencia del contrato vigente, el nuevo convenio también contemplaba sanciones y mecanismos de fiscalización más estrictos. “Este convenio de concesión, a diferencia del actual, tiene sanciones por incumplimiento, multas y la posibilidad de término anticipado en caso de que la empresa concesionaria no cumpla”, señaló.

Pese a la paralización del proceso, la autoridad aseguró que el funcionamiento del sistema franco no está en riesgo y que la actual administración continuará operando bajo el contrato vigente. “La concesión finaliza el 2030. Por lo tanto, no hay riesgo de pérdida de una administración de los recintos francos”. En paralelo, el Ministerio de Hacienda informó que todo el trabajo realizado, incluyendo el texto del nuevo contrato, será traspasado a la próxima administración para su evaluación. En ese escenario, la decisión final sobre si avanzar o no con la firma de la renovación anticipada de la concesión quedará así en manos del Gobierno de José Antonio Kast.

- ¿Por qué el Gobierno decide paralizar el proceso?

- Primero quiero dejar en claro que actualmente la concesión de la administración de la Zona Franca corresponde a Zofri S.A. y eso es un tema que está por ley, que tiene un contrato de concesión que data del año 1990 y que tiene vigencia hasta 2030. Lo que nosotros hoy día decidimos no realizar es firmar ese contrato, porque fue solicitado expresamente por la autoridad entrante al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de que tengan tiempo para analizar todo el trabajo que aquí se realizó.

- Los detractores denunciaron falta de transparencia. ¿Influyeron esas críticas en el proceso?

- Es que aquí no ha habido ninguna falta de transparencia. De hecho, nosotros tuvimos un diálogo de Zona Franca. Todo el año 2024 yo estuve yendo por distintas razones a la región, a propósito de poder levantar (comentarios) en los distintos actores, incluyendo las autoridades regionales, gobernadores, en ambas regiones. Pero hay que recordar que en el intertanto hubo elecciones de gobernadores regionales y en el caso, por ejemplo, de Arica, en particular, cambió el gobernador. No así en el caso de Iquique, que se mantuvo. Lo mismo pasa con los alcaldes. En el caso Iquique se mantuvo el alcalde Soria, pero no fue así en otros casos. Por lo tanto, trabajamos el 2024 en distintas reuniones con las autoridades regionales, con las autoridades locales, con los usuarios, con los distintos gremios. Y vimos las distintas formas de pensar, cómo se proyectaba la administración de los recintos franco y decidimos hacer una cosa incluso más participativa, que fueron los "Diálogos de la Zona Franca" que se realizaron entre marzo y mayo de 2025. Esos diálogos, que están publicados, fueron liderados por el Laboratorio de Gobierno y su informe está publicado en la página web del mismo laboratorio y dieron cuenta de muchos consensos, mucho más de los consensos que cuando uno va a la región siente que existe.

- ¿Participaron también las asociaciones gremiales de Zofri? Porque son varias.

- Todas fueron incluidas en los diálogos, por supuesto, participaron todas. Está publicado en el informe de los diálogos quiénes fueron todas las personas que asistieron. De hecho, el Laboratorio de Gobierno, como parte de su metodología, previo al inicio de los diálogos en enero de 2025 y entre enero y febrero de 2025, fue a la región a levantar toda la información. Entonces, en la práctica, eso no es. Otra cosa es que algunos de ellos no quiso asistir a las reuniones, pero nosotros tenemos documentados todos los asistentes y como parte del informe, que es parte del Laboratorio de Gobierno, uno puede ver quiénes son todos los participantes.

- ¿Le parecen injustas las críticas del gobernador de Arica, Diego Paco, sobre el proceso y la desconfianza hacia el directorio de Zofri S.A.?

- Yo no he visto sus declaraciones. Solo puedo señalar lo que yo he hecho, que es tener varias reuniones con el gobernador y plantearle que en particular nosotros íbamos a incorporar en el contrato de la renovación del contrato de concesión un capítulo específico de Arica, para dar certeza a que lo que se comprometa con Arica se cumpla. Más allá de que, por supuesto, todo lo que le acabo de señalar, de tener una ventanilla única de usuario, los plazos, los trámites, etcétera, eso es válido tanto para Arica como para Iquique. Pero, efectivamente el gobernador ha planteado desde un inicio que él considera que tiene que haber una gobernanza distinta donde sea la propia región de Arica la que defina, a través de Aduanas u otros actores, la identificación de usuario. Y eso es algo que, como yo se lo he señalado en varias ocasiones, es un cambio legal. Por tanto, no era algo que nosotros pudiéramos hacer con la renovación del contrato.

- ¿Qué responde a quienes plantean que la ZOFRI debería avanzar hacia un modelo más logístico y moderno, y no seguir operando bajo un esquema principalmente inmobiliario?

- Todo eso estaba en el convenio de concesión, en lo que nosotros estamos solicitándole a la empresa, un sistema informático con interoperabilidad con los servicios, con el resto de la administración tributaria, con Aduanas, con Impuestos Internos. También estaba el que pudieran prestar servicios logísticos a los usuarios, que eso está dentro del marco legal vigente. Todo eso está en la renovación del contrato y se planteó en esos términos.

- Tras la decisión de paralizar la firma, usted se comunicó con el alcalde de Iquique. ¿Cómo ha sido el diálogo con las autoridades locales durante el proceso?

- Lo que hice responsablemente fue llamar a cada uno de los actores de la región señalando que habíamos tomado la decisión de no firmar la renovación del contrato de concesión a propósito de la solicitud de la administración entrante. Me pareció que era un acto de deferencia con cada uno de los actores de la región, a propósito de que con ellos trabajamos todo el proceso. De hecho, también personas de la Municipalidad de Iquique participaron en los diálogos activamente. Entonces, eso me parece que corresponde a las relaciones de respeto mutuo que existen con las distintas autoridades de la región.

- ¿Qué plazos se manejan ahora para definir el futuro de la concesión?



- Nosotros consideramos que este convenio, tal como está en su renovación, es importante que se firme y ese es el mensaje que vamos a transmitir a la próxima administración. Esto es porque la concesión finaliza el 2030 y necesitamos dar mayor certidumbre al entorno de zona franca para efectos de proyectar las inversiones. En particular, si se quiere potenciar como centro logístico con todas las discusiones que se están teniendo con el Corredor Bioceánico y otras áreas de potencial inversión para aumentar el crecimiento en ambas regiones.



- ¿Qué efecto podrían tener las denuncias presentadas ante Contraloría sobre el proceso de concesión?

- Lo desconozco. No hemos sido notificados de nada. Lo único es que efectivamente nos pidieron la opinión respecto de la consulta de la senadora Ebensperger y hasta donde yo entiendo, la Contraloría no ha respondido.

- ¿Qué mensaje le entrega a los usuarios de Zofri que pide mayor estabilidad del sistema franco?

- Primero, los beneficios tributarios en relación a zonas francas están establecidos por ley. Por tanto siguen estando vigentes. La administración de la Zona Franca, la actual administración, opera hasta el 2030 y lo que nosotros quisimos era adelantar la renovación de ese contrato de concesión justamente para dar más certezas jurídicas a la inversión por parte de los usuarios. Y ese es el mensaje que, insisto, vamos a transmitir a las nuevas autoridades.