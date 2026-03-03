Sebastián Claro: “El arte para América Latina es cuidar la relación comercial con China sabiendo que vamos a tener a Estados Unidos respirando fuerte”
En un seminario organizado por LarrainVial, el exvicepresidente del Banco Central señaló que “hay buenas razones para estar cautelosamente optimistas” respecto a la economía chilena.
El momento económico global y local se tomó el XX Seminario de LarrainVial, realizado este martes en el Hotel W.
“Desde el punto de vista cíclico, hay buenas razones para estar optimistas. Hay un cambio de ciclo político, un cambio importante en expectativas, un aumento muy fuerte en la Bolsa. Vamos a dejar de lado por ahora las correcciones de último minuto que siempre empañan estos seminarios”, dijo el economista Sebastián Claro, quien fue uno de los expositores.
A esas horas de la mañana aún no se sabía que el tipo de cambio subiría hasta $ 921 y el IPSA caería un 2,9%.
En su exposición, el exvicepresidente del Banco Central aseguró que “hay buenas razones para estar cautelosamente optimistas”.
¿Por qué cautelosamente? “Lo primero es que cuando miramos los precios de los activos: bolsa, tipo de cambio, lo que ha pasado en Chile no es demasiado distinto de lo que ha pasado en muchos otros países. Hay una suerte de apetito por riesgo que ha empapado a muchos países de América Latina y, por lo tanto, no parece haber por esa dimensión algo particularmente distinto o idiosincrático en Chile”, explicó el académico de la Universidad de los Andes.
A su vez, planteó que los datos que muestran un aumento fuerte en la inversión, son principalmente de minería y enfocada en productos importados que no han generado hasta ahora un aumento fuerte en la producción doméstica, sino que más bien una ampliación del déficit de cuenta corriente. “En otras dimensiones todavía no vemos señales importantes de crecimiento de la inversión”, declaró.
Y lo ejemplificó con la primera administración del exPresidente Sebastián Piñera, cuando el boom de inversión fue “muy significativo” y esta creció desde cerca de un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a cerca de un 8,5% del PIB.
“Hasta ahora las últimas cifras disponibles, que lamentablemente vienen con algún rezago, el boom de inversión es cerca de 2 puntos del PIB. O sea, estamos teniendo un aumento en la inversión, pero bastante lejano a lo que vimos en ese momento”, señaló el economista.
“Con todo, hay condiciones positivas, términos de intercambio, cambio de ciclo político, condiciones financieras externas, que sugieren que podemos estar entrando en una zona de expansión cíclica, pero todavía las señales de que esa expansión se esté materializando son muy tempranas”, complementó Claro.
En esa línea, estimó que este año posiblemente la economía local anotará un crecimiento entre 2,5% y 3%, “dependiendo un poco de las circunstancias de la guerra”.
“Hacia el 2027 es posible crecer efectivamente más cercano al 3% de no mediar, por cierto, grandes sorpresas”, sumó el exvicepresidente del ente autónomo.
A su vez, dijo que, de momento, “lo que estamos viendo es una confirmación, llamémoslo así, de que finalmente la economía todavía no toma el vuelo que muchos pudieron anticipar”. Esto en relación a la caída de 0,1% anual que anotó en enero el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec).
Chile en mitad del embrollo China-EEUU
En su exposición, Claro también se refirió a la postura que ha tomado Estados Unidos de priorizar el hemisferio occidente.
“Lo que está anunciando el presidente Trump es un acercamiento amistoso o no tan amistoso con el Western Hemisphere para evitar influencias de países extranjeros en activos estratégicos. ¿Es o no una buena noticia para América Latina? Noticia en desarrollo”, dijo el exconsejero del Banco Central.
“Para las relaciones de América Latina con China y de Chile, en particular con China, hay que ser extremadamente cautelosos porque la relación comercial es muy importante y hay que cuidarla. Pero sabemos y ya hemos sido notificados que Estados Unidos va a tener una presencia muy grande e influencia en decisiones estratégicas en Chile, como ya lo estamos viendo con el famoso cable y con otros temas”, continuó el experto.
“Entonces, el arte acá para América Latina es cuidar la relación comercial con China sabiendo que vamos a tener a Estados Unidos respirando fuerte”, sentenció.
