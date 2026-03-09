Un "golpe de realidad" por varios frentes sube la prima de riesgo de Chile desde su mínimo en siete años

La deuda de Chile respecto al PIB casi se ha duplicado en la última década, alcanzando el 41,7%.

Un déficit presupuestario mayor de lo esperado, un crecimiento más débil y el alza de los precios del petróleo se han combinado para aumentar el costo de asegurar la deuda chilena contra el impago durante los próximos cinco años en más de 14 puntos básicos, desde su mínimo en siete años hace un mes.

Los problemas económicos se acumulan para el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, incluso antes de asumir el cargo el 11 de marzo, lo que frena la euforia del mercado que acompañó su victoria.

Los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) habían caído en los meses anteriores, mientras Kast se comprometió a impulsar la mayor medida de austeridad en medio siglo, al tiempo que reactivaba el crecimiento económico mediante la reducción de la burocracia y los impuestos. Fue un recordatorio de la época en que Chile era pionero de la economía de libre mercado en el mundo y gozaba de gran popularidad en los mercados. Pero cumplir con todas esas propuestas se presenta cada vez más difícil y las consecuencias políticas, cada vez más arriesgadas.

“La realidad nos golpea”, afirmó Andrés Pérez, economista jefe para América Latina del Banco Itaú en Chile. “Es un escenario desafiante”.

El déficit fiscal de Chile se amplió al 2,8% del producto interno bruto el año pasado, según informó el gobierno el 13 de febrero. Esta cifra está muy por encima del objetivo original del gobierno del 1,7%, y se prevén nuevos déficits para el resto de la década. Las cifras de crecimiento son igualmente preocupantes, ya que la economía se contrajo inesperadamente un 0,1% interanual en enero, la primera caída en 19 meses.

Además, la guerra en Irán ha impulsado al alza los precios del petróleo, amenazando con avivar la inflación en Chile, país que importa casi todos sus combustibles. Esto ha reducido las perspectivas de nuevos recortes de las tasas de interés.

Campaña de austeridad

A medida que las perspectivas económicas se deterioraron, los mercados se alejaban de sus máximos postelectorales.

Los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años subieron 7 puntos básicos, hasta los 53, la semana pasada, a medida que se intensificó la guerra en Oriente Medio, desde un mínimo de 39 puntos básicos tras la pandemia del 2 de febrero. Actualmente, se encuentran en su nivel más alto desde noviembre. Al mismo tiempo, el diferencial entre los bonos del Tesoro chileno y estadounidense subió a 89 puntos básicos la semana pasada, desde un mínimo de 19 años de 86,2 puntos básicos el 4 de febrero, según un índice de JPMorgan.

La promesa de Kast de recortar el gasto fiscal en US$ 6.000 millones en sus primeros 18 meses (alrededor del 7% del gasto proyectado para 2026) parece cada vez más difícil de implementar. Esto marcaría la mayor medida de austeridad desde 1975, cuando el dictador Augusto Pinochet recortó drásticamente el gasto público e impulsó años de reformas neoliberales. En una democracia, será mucho más difícil.

"Si se quiere recortar el gasto en más de un punto porcentual del PIB, habrá que recurrir al Congreso, lo que retrasará toda la discusión", declaró Pérez.

Para aumentar el escepticismo de los inversores, Kast no ha dado detalles sobre dónde recortará el gasto, a pesar de prometer aumentar la financiación para la policía, las prisiones y los servicios de inmigración. De hecho, el ministro de finanzas entrante ya ha planteado la idea de un plazo más largo para los recortes.

El gobierno entrante se ha comprometido a no recortar el gasto social, como educación y salud, pero en cambio ha criticado el elevado número de empleados públicos.

“Lo que ha señalado el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aún está lejos de ser suficiente para lograr su objetivo”, declaró Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, en referencia a las reducciones del gasto. “Tendremos que analizar con mucho cuidado qué programas se pueden recortar realmente y dónde hay margen para optimizar el gasto”.

La deuda de Chile respecto al PIB casi se ha duplicado en la última década, alcanzando el 41,7%, cerca del umbral del 45% que el gobierno considera “prudente”.

El éxito de Kast para mantenerla por debajo de ese nivel depende de su capacidad para generar mayores ingresos mediante un repunte de la actividad tanto como mediante recortes de gasto. Se ha comprometido a elevar la tasa de crecimiento al 4% para cuando deje el cargo, casi el doble del ritmo de la última década.

“La expectativa de medidas que fomenten el crecimiento, junto con los elevados precios del cobre, debería seguir impulsando la recuperación de la inversión privada”, afirmó Pérez. “Pero para que la economía crezca al 4% tendencialmente a lo largo del tiempo, se necesitarían varias reformas estructurales que vayan más allá, por ejemplo, de simplemente optimizar la inversión”.

Por ahora, sin embargo, cualquier aumento adicional en la rentabilidad chilena dependerá de que el nuevo gobierno implemente rápidamente drásticas reducciones del gasto.

“Es difícil; ojalá puedan lograrlo, pero será una tarea muy exigente”, afirmó Lehmann.