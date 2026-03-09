La dupla que buscará resolver los problemas con las proyecciones de ingresos del Fisco en la futura Dipres de Kast

El nuevo director José Pablo Gómez designó a Sonia Adriasola, proveniente de Tesorería, a cargo del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, además de fichar al economista del Banco Central Diego Vivanco para encabezar el Subdepartamento de Ingresos Públicos.

Uno de los principales focos de conflicto entre la administración saliente de Gabriel Boric y la entrante de José Antonio Kast ha sido la situación fiscal que heredará el nuevo Ejecutivo.

Esto, luego de que el déficit estructural cerrara el 2025 en una cifra equivalente a 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), resultado superior a la meta del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) de 1,6% del Producto y más del triple del saldo con el que se elaboró el Presupuesto fiscal (1,1% del PIB).

Una de las razones que explicaron el resultado peor a lo esperado vino por el lado de los ingresos que percibe el sector público. Desde el año 2024 al menos que el Fisco ha advertido cambios estructurales en materia de recaudación de impuestos que explicarían el fuerte desvío en las estimaciones de ingresos versus la realidad efectiva. De hecho, en ese período solicitó una asesoría al Fondo Monetario Internacional (FMI) y en lo más reciente anunció la creación de una comisión asesora -cuyos integrantes designará el próximo Ejecutivo- para analizar qué está ocurriendo con la recolección de impuestos.

De muestra un botón: en su más reciente informe, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) calculó que el año pasado los ingresos efectivos del Gobierno Central estuvieron por debajo de lo proyectado en 2% del PIB (US$ 7.020 millones) si se compara con el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2024, que sirvió de base para la Ley de Presupuestos de 2025.

Esta desviación se explicaría principalmente por una menor recaudación de contribuyentes no mineros (1,6% del PIB, US$ 5.760 millones) y de rentas de la propiedad (0,3% del PIB, US$ 914 millones).

Resolver el nudo de los ingresos será justamente una de las prioridades del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del próximo director de Presupuestos, José Pablo Gómez. Y para ello, han cerrado dos fichajes claves en las últimas semanas.

Uno de ellos es la ingeniera comercial Sonia Adriasola, quien se hará a cargo del estratégico Departamento de Finanzas y Empresas Públicas (antes, División de Finanzas Públicas).

Titulada de la Universidad de Santiago y con un magíster en Economía de la Universidad Alberto Hurtado, la especialista viene a hacerse cargo de una posición clave: el manejo de los activos y pasivos financieros del Fisco, la revisión y aprobación de los presupuestos de caja, inversión y endeudamiento de empresas públicas y la coordinación y ejecución del Presupuesto; la revisión y aprobación de los presupuestos de caja; la formulación y seguimiento del cálculo de ingresos generales de la nación; la elaboración del erario de las empresas públicas así como sus planes de inversión y endeudamiento; la negociación de créditos externos; la programación financiera del Tesoro Público; el monitoreo de los pasivos contingentes y concesiones; y la gestión y seguimiento del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

Hoy la posición es desempeñada por la economista Claudia Sotz.

Adriasola es cercana al nuevo director, ya que fue jefa de Programación Financiera de la Dipres entre julio de 2008 y junio de 2023, coincidiendo con la etapa de Gómez como titular de la División de Finanzas Públicas de la repartición. Ahí, estuvo a cargo de la administración, gestión y reporte de los Activos Financieros del Tesoro Público, en coordinación con Tesorería General de la República, otras unidades del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Chile. Hoy, Adriasola es jefa de la División de Finanzas Públicas de la Tesorería General de la República.

El fichaje desde el Banco Central

En dupla con la ingeniera, arribará un especialista proveniente del Banco Central, cuyo fichaje fue cerrado en los últimos días: el jefe de Grupo de Actividad y Demanda del Departamento de Análisis de Coyuntura del instituto emisor, Diego Vivanco.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con una maestría en Políticas Públicas de dicha casa de estudios y un magíster en Economía y Econometría de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, Vivanco asumirá como jefe del Subdepartamento de Ingresos Públicos de la Dipres, posición hoy ejercida por el economista Nicolás Bohme.

Entre sus funciones, destaca el realizar el cálculo de los ingresos generales de la nación con que el Ejecutivo contará en los períodos que defina la autoridad, lo que incluye la formulación presupuestaria y del programa financiero de tres años; la elaboración de la proyección de ingresos de corto y mediano plazo que serán incluidos en la Ley de Presupuestos; y realizar el proceso de evaluación de la ejecución presupuestaria mensual y anual de los ingresos del Tesoro Público, con relación a los niveles contemplados en la Ley de Presupuestos y a los resultados proyectados.

Vivanco ha desarrollado una extensa carrera en el instituto emisor: entre junio de 2013 y agosto del 2017 fue analista económico en el marco de la elaboración del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), así como de la elaboración trimestral del PIB en el marco del Informe de Cuentas Nacionales.

Luego de perfeccionarse en Inglaterra, asumió su actual cargo, que depende de la estratégica División de Política Monetaria del instituto emisor.

En lo más reciente, ha sido autor y coautor en distintas investigaciones del banco, como por ejemplo blogs sobre Turismo receptivo en Chile: Algunas tendencias y su impacto en la economía; Contribución y perspectivas del sector agropecuario-silvícola en la actividad; Rol reciente de la generación eléctrica en la actividad y sus perspectivas; e Importancia reciente del litio en la economía chilena. También ha escrito investigaciones con académicos como Ricardo Ffrench-Davis y Oscar Landerretche.

Adriasola y Vivanco se suman al equipo encabezado por Gómez, que también lo integran el subdirector de Presupuestos, Claudio Martínez; el subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá; el jefe del Departamento de Estudios, Mauricio Carrasco; el jefe de Estudios Macroeconómicos, Arturo Claro; y la jefa de Coordinación Presupuestaria, Margarita Vial.