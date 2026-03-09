Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

La dupla que buscará resolver los problemas con las proyecciones de ingresos del Fisco en la futura Dipres de Kast

El nuevo director José Pablo Gómez designó a Sonia Adriasola, proveniente de Tesorería, a cargo del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, además de fichar al economista del Banco Central Diego Vivanco para encabezar el Subdepartamento de Ingresos Públicos.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 9 de marzo de 2026 a las 10:15 hrs.

Hacienda presupuesto recorte presupuestario ingresos Sector público Jorge Quiroz Sebastian Valdenegro
<p>El futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.</p>

El futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
2
Mercados

Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum: “El futuro de la reforma (de pensiones) se va a empezar a jugar ahora”
3
DF MAS

El camino y las lecciones de Cristina Etcheberry, la emprendedora que más capital ha levantado en Chile
4
DF MAS

La empresa de exejecutivos de Cencosud que compró SMU
5
DF MAS

Zoom a los negocios de los Délano Méndez… mucho más allá de Dominga
6
DF MAS

El proyecto de tierras raras que se incuba en Biobío para satisfacer a EEUU
7
DF MAS

El multimillonario “pirata” griego que desafía el estrecho de Ormuz
8
Mercados

En financiamiento y originación: cómo las compras del holding Toesca redibujarán la deuda privada local
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete