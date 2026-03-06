Click acá para ir directamente al contenido
El foco debe ser la convergencia: mercado le pone una vara alta al decreto fiscal del nuevo Gobierno

Un análisis riguroso de los ingresos, control del gasto corriente y “un ancla fiscal creíble”, son algunas de las apreciaciones que instalaron los analistas ante el rayado de cancha que tendrá que establecer el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en sus primeros 90 días.

Por: C. VERGARA Y A. SANTILLÁN

Publicado: Lunes 9 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Los ministros de Hacienda saliente y entrante, Nicolás Grau y Jorge Quiroz.</p>

