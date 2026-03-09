Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre con nueva caída frente a máximos del petróleo que presionan a las bolsas internacionales

Después de que los precios del petróleo llegaran incluso hasta los US$ 120 por barril en la jornada asiática, los países del G7 hicieron público que están discutiendo liberar barriles de las reservas de emergencia que gestiona la Agencia Internacional de Energía.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 9 de marzo de 2026 a las 09:33 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

