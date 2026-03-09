IPSA abre con nueva caída frente a máximos del petróleo que presionan a las bolsas internacionales
Después de que los precios del petróleo llegaran incluso hasta los US$ 120 por barril en la jornada asiática, los países del G7 hicieron público que están discutiendo liberar barriles de las reservas de emergencia que gestiona la Agencia Internacional de Energía.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago está sufriendo los achaques de 10 días de guerra en Medio Oriente y precios del petróleo sobre US$ 100 por barril, algo más que claro en las pantallas de renta variable en la mañana de este lunes.
El S&P IPSA abrió con una caída de 0,8% hasta los 10.236,57 puntos, después de retroceder más de 5% la semana pasada. La crisis barrió con las expectativas de próximos recortes de tasas de interés en Chile, entre otros efectos negativos para las acciones locales.
Los futuros de los principales índices de Wall Street caían 1%, mientras que en Europa, el continental Euro Stoxx 50 dismunuía 1,9% y el FTSE 100 de Londres se replegaba 1,1%. Al cierre de la jornada asiática, el japonés Nikkei perdió 5,2%, el hongkonés Hang Seng cayó 1,4% y el CSI 300 de China continental bajó 1%.
Después de que los precios del petróleo llegaran incluso hasta los US$ 120 por barril en la jornada asiática, los países del G7 hicieron público que están discutiendo liberar barriles de las reservas de emergencia que gestiona la Agencia Internacional de Energía.
A esta hora, el petróleo Brent subía 11,3% a US$ 103 por barril, lo que de todas formas representa niveles que no se veían desde agosto de 2022, cuando el mundo sufría una crisis inflacionaria agravada por la invasión rusa en Ucrania.
"Con las interrupciones en el suministro de materiales cumpliendo y superando las expectativas, el alza tiene el potencial de superar los máximos de 2022, con objetivos cercanos a US$ 130 y US$ 150 por barril, respectivamente", advirtió la analista de mercados de City Index, Razan Hilal.
"Esto intensificaría la presión sobre los mercados dependientes de la energía y complicaría aún más las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés, amplificando las configuraciones bajistas en los índices estadounidenses, ya que la confianza se mantiene firmemente en la zona de temor", sostuvo.
Irán nombró a Mojtaba Jamenei como su nuevo líder supremo, un gesto desafiante en medio de la escalada de las tensiones con EEUU, a la vez que no ha detenido los lanzamientos de misiles contra los países del Golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses.
Trump señaló el fin de semana que no ha descartado el despliegue de tropas en territorio persa, aunque precisó que sólo las enviaría de haber "muy buenas razones", y que el Ejército iraní se encuentra "tan diezmado que no podría luchar a nivel terrestre".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
DF Lab Opinión / Curiosidad, el recurso estratégico que debemos cultivar en mujeres y niñas
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete