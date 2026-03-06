Bolsa chilena sigue hundiéndose a medida que el crudo Brent supera los US$ 90 por barril tras comentarios de Trump sobre Irán
El IPSA caía 1,5% a niveles de 10.100 puntos, mientras que en Nueva York, el Dow Jones perdía 1,8%, el S&P 500 retrocedía 1,5% y el Nasdaq bajaba 1,4%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 se replegaba 2,1% y el FTSE 100 de Londres tropezaba 1,4%.
Noticias destacadas
Los mercados bursátiles seguían en rojo este viernes, pues dentro de poco estarán inactivos viendo cómo la guerra en Medio Oriente puede agravarse todavía más este fin de semana, con dañinos efectos sobre la economía global.
El S&P IPSA chileno caía 1,5% hasta los 10.139,74 puntos, tras cerrar este jueves en rojo. ILC (-3,4%), Salfacorp (-3,1%) y Concha y Toro (-2,8%) veían los peores retornos. El buen dato de inflación de febrero en Chile no fue suficiente como para evitar esta nueva caída del índice.
En la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdía 1,8%, el S&P 500 retrocedía 1,5% y el Nasdaq bajaba 1,4%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 se replegaba 2,1% y el FTSE 100 de Londres tropezaba 1,4%.
"¡No habrá ningún acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL! Después de eso, y tras la selección de uno o varios líderes GRANDES y ACEPTABLES, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", dijo Donald Trump a través de su red Truth Social.
Tomando nota de estas declaraciones, el barril de petróleo Brent se disparaba 6% hasta superar los US$ 90 por primera vez desde abril de 2024, y las tasas de interés subían con fuerza en todos los principales bonos soberanos del mundo occidental, aunque las débiles nóminas no agríclas de febrero amortiguaron las alzas en el caso de EEUU.
"La escalada y la duración del conflicto siguen siendo las palabras clave, y por el momento hay pocos indicios de que vayan a reducirse. Los ataques parecen estar aumentando rápidamente y ambas partes implicadas en el conflicto están intensificando tanto la guerra verbal como la actividad militar. El dólar ha recuperado su estatus de refugio, pero es el petróleo el que se encuentra en el ojo del huracán y es el principal motivo de preocupación para los inversionistas", repasó el head de mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.
En Asia hubo ánimos de recuperación, con lo que el hongkonés Hang Seng subió 1,7%, seguido por el japonés Nikkei (0,6%) y el CSI 300 (0,3%) de China continental. Pero fue una semana en rojo, especialmente para el Nikkei, que perdió 5,5% en estos cinco días.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
A días de dejar el Gobierno, el histórico socialista hace un repaso de los altos y bajos de su gestión, que van desde el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional hasta las crisis del caso Convenios y las deudas con las constructoras. “Yo no soy de los que arrancan de la realidad”, afirma.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete