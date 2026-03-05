Jaime de la Barra, de Vinci Compass: “Los movimientos del mercado están descontando que el conflicto en Medio Oriente no sea mucho más amplio”

El socio, director y global head of IP&S de la firma aseguró que los inversionistas subponderarán la renta fija y tomarán mayores posiciones en activos alternativos y mercados emergentes.

A dos años de la fusión que dio origen a Vinci Compass, la gestora prepara una nueva edición de su seminario global de inversiones en un momento en que los mercados vuelven a mirar con atención el mapa geopolítico.

Tensiones internacionales, expectativas de crecimiento en Latinoamérica y un cambio de mando en Chile configuran el telón de fondo para el encuentro que se realizará el martes 10 de marzo en el Hotel W.

En entrevista con DF, el socio, director y global head of IP&S de la firma, Jaime de la Barra, adelantó que una de las principales temáticas del encuentro será discutir el impacto del conflicto en Medio Oriente en los mercados.

La instancia también coincidirá con un momento clave en la política local: se realizará un día antes del cambio de mando en La Moneda, en medio de un ciclo electoral que se extenderá por varios países de la región durante los próximos meses.

“La situación geopolítica y las elecciones que van a ocurrir, marcarán el desempeño de los mercados el resto de 2026”, aseguró.

- ¿Los conflictos geopolíticos hoy son la principal amenaza para los mercados?

- El índice VIX, que refleja la volatilidad implícita en las opciones del S&P 500, más que se duplicó este fin de semana después de los ataques en Medio Oriente. Y lo que producen estos eventos geopolíticos es un aumento de la percepción de riesgo y eso produce dificultad para dibujar los escenarios futuros.

Pero, hacia la segunda mitad de esta semana, el desempeño tanto de las acciones globales y del índice de volatilidad, reflejan que los movimientos del mercado están descontando que el conflicto no sea mucho más amplio. Pero el nombre del juego hoy es “incertidumbre”.

¿Efecto positivo?

- ¿Qué efectos a largo plazo podría tener la situación en Medio Oriente sobre los mercados?

- Depende mucho de la duración del conflicto. Si es corto y se resuelve de tal manera en que se retome la producción de petróleo, las consecuencias serían pocas. Incluso hay analistas que plantean que las consecuencias de largo plazo podrían ser positivas para el mercado tomando en consideración que se bajaría muchísimo la probabilidad de un futuro conflicto al EEUU haber neutralizado un régimen que claramente ha metido mucho ruido.

- En este escenario, ¿qué activos se recomienda sobreponderar y cuáles reducir en los portafolios?

- Estamos viendo un mundo en el que la diversificación es clave. En 2025, el desempeño de los mercados emergentes fue mejor que otros, y creemos que esa tendencia después de 10 años de sequía de interés debiera continuar. Por otro lado, está la inversión en activos alternativos que debiera seguir creciendo. Hemos visto en la mayoría de los mercados de capitales del mundo que el crecimiento de los activos que no están listados en bolsa es mucho más grande que el de las empresas que sí lo están.

En cuanto a los activos a subponderar, creo que los inversionistas van a empezar a desinvertir o sub ponderar los activos que pueden sufrir con un aumento de la inflación y en general, esos son la renta fija nominal y bonos emitidos por gobiernos que pasan por presiones fiscales muy relevantes.

Además, el sector tecnológico se puede ver impactado, ya que tuvo un desempeño peor que muchos otros mercados porque las noticias del impacto de la IA y la demanda por semiconductores se incorporó a los precios de forma muy rápida. La pregunta es cuánto más de crecimiento incorporarán los inversionistas en sus expectativas futuras.

Giro político

- Considerando que en la región se avecinan elecciones presidenciales en Brasil, Perú y Colombia, ¿qué riesgos y oportunidades ve para la inversión?

- A excepción de Colombia, se ve en las encuestas que los votantes han dado mensajes muy relevantes hacia el crecimiento económico, empleo y seguridad, y es ahí que nosotros vemos una gran oportunidad.

En Chile también vemos una potencial aceleración del crecimiento desde 2% a 2,5% incluso podría ser que nos sorprendiera más al alza.

- El seminario ocurre un día antes del cambio presidencial en Chile. ¿Ha observado un cambio en la percepción de los inversionistas sobre el país?

- El buen rendimiento que tuvieron las acciones chilenas en 2025 refleja una mejor visión tanto de inversionistas locales como de los extranjeros. También, en 2025 disminuyó considerablemente la salida de capital hacia el extranjero, lo que evidencia un cambio de percepción. En cuanto a nuestros clientes, también hemos visto un ánimo distinto.





Negocio de la gestora

-¿Cómo han evolucionado los activos bajo gestión tras la fusión?

- Cerramos el cuarto trimestre de 2025 con activos bajo gestión de US$ 61.500 millones, consolidando un crecimiento interanual de 8% y trimestral de 12”.

- Recientemente compraron Verde Asset Management. ¿Están evaluando nuevas adquisiciones?

- Siempre estamos atentos y creemos que hay un espacio muy grande, porque la escala se ha transformado en un elemento crítico para el éxito de este negocio en la industria.