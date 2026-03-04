Bolsa chilena recupera 1% tras sesión de fuertes pérdidas y se alinea con bolsas expectantes frente a la guerra contra Irán
El precio del petróleo se estabilizaba, los futuros de los tres principales índices de Wall Street operaban sin cambios relevantes y los selectivos europeos subían. Eso sí, al cierre de la jornada asiática, lo que predominó fue el mal ánimo del martes.
Noticias destacadas
Las bolsas se están tranquilizando este miércoles, a medida que los traders buscan un punto de equilibrio tras las ventas globales causadas por la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Medio Oriente.
El S&P IPSA abrió con un alza de 1% hasta los 10.347,44 puntos, lo que significa un freno a las violentas caídas que sufrió en la jornada anterior, y que lo llevaron a perder momentáneamente los 10.000 puntos.
Los futuros de los tres principales índices de Wall Street operaban sin cambios relevantes. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 1,7% y el FSE 100 de Londres subía 0,7%. El crudo Brent se estabilizaba en US$ 82 por barril, tras subir 12% desde que estalló la guerra.
Al cierre de la jornada asiática, lo que predominó fue el mal ánimo del martes, y por ende el japonés Nikkei se hundió 3,6%, el hongkonés Hang Seng perdió 2% y el CSI 300 de China continental retrocedió 1,1%.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo recientemente a la cadena CNBC que EEUU hará "una serie de anuncios" para apoyar al comercio energético en el Golfo Pérsico.
Esto sigue a lo prometido por Donald Trump en la tarde del martes, pues el mandatario ofreció seguros contra riesgo político y escolta naval de la Armada a los cargueros que busquen cruzar el estrecho de Ormuz, aunque el público acogió esto con dudas sobre la viabilidad d ela propuesta, y los precios del petróleo se moderaron sólo un poco.
Según un reportaje del New York Times, agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán acudieron tras bambalinas a contactarse con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense el domingo, un día después de que comenzaran los ataques, aunque escépticos de que cualquiera de las dos partes estuviera lista para cerrar un acuerdo en ese momento.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete