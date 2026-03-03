Trivelli y fallo por interlocking: “Aclara una serie de incertidumbres que había traído al mundo empresarial la acusación”

En su debut como el principal ejecutivo del holding, valoró la decisión de la Corte Suprema que este lunes revocó la condena y multa del TDLC en contra de la firma. En tanto, adelantó que “para América Latina y para Chile vienen tiempos favorables”.

El recién asumido gerente general de la matriz del grupo financiero LarrainVial, Andrés Trivelli, debutó públicamente este martes ante el mercado y clientes de la firma durante el seminario anual de la compañía.

Su primera aparición como principal ejecutivo del holding se dio en medio del favorable fallo judicial para la firma en el primer caso de interlocking tramitado en Chile.

El lunes, la Corte Suprema revocó en forma unánime las sentencias y multas dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en abril contra las matrices de Consorcio y LarrainVial, y Juan Hurtado Vicuña.

En detalle, el TDLC había resuelto que Hurtado incurrió en el interlocking al integrar simultáneamente los directorios de las sociedades LarrainVial SpA y Consorcio Financiero S.A. entre 2017 y 2019, las que, de acuerdo al organismo, competían a través de sus filiales corredoras de bolsa.

En su reclamación, la firma alegó que la sanción solo podría recaer sobre la persona natural que ocupa el cargo -en este caso, Hurtado-, mientras que los grupos involucrados -LarrainVial y Consorcio- no poseerían el carácter de competidoras.

En conversación con DF, Trivelli valoró la decisión del máximo tribunal al acoger los argumentos de LarrainVial, mientras que destacó el precedente que sienta la resolución frente al debate generado por las sanciones iniciales.

“El fallo trajo claridad sobre ciertas interpretaciones muy negativas que podían haber habido (sobre la norma de interlocking), que fueron despejadas con la decisión de la Corte Suprema”, dijo Trivelli.

- ¿Cuál es su apreciación del reciente fallo de la Corte Suprema por el caso interlocking?

- Son excelentes noticias. Acogieron básicamente todos nuestros argumentos y además, no solo es un buen fallo para nosotros.

- ¿Por qué?

- Es un buen fallo porque aclara una serie de incertidumbres que había traído al mundo empresarial la acusación. Así que nos parece súper positivo. Recibimos comentarios de un montón de industrias distintas, justamente porque el fallo trajo claridad sobre ciertas interpretaciones muy negativas que podían haber habido (sobre la norma de interlocking), que fueron despejadas con la decisión de la Corte Suprema.

Capitalismo y nuevo ciclo político local

Durante su estreno en el seminario, el discurso de Trivelli presentó tintes políticos.

En su intervención, el gerente general del grupo LarrainVial apuntó que la firma ha crecido en América Latina de la mano del avance del capitalismo, concepto que “ha sido agredido por ciertos sectores ideológicos”.

Sin embargo, “los hechos son contundentes, el capitalismo ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos”, aclaró en sus palabras de bienvenida.

En su discurso, en tanto, valoró que “las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden”.

- ¿Cómo evalúa al Gobierno saliente?

- No creo que corresponda que opine sobre eso. No es mi rol, no es mi trabajo. El pueblo chileno es el que decide qué es lo que quiere hacer o no.

Nuestro foco está puesto en lo que viene hacia adelante. Las inversiones, en general, son tomadoras de datos y no ejecutoras de datos. Miramos simplemente hacia adelante, más que hacia atrás.

-¿Cómo mira el nuevo ciclo político que se espera para Chile?

- Ha habido una tendencia indudable en las elecciones en el mundo entero hacia un cierto tipo de estructuras y de ideas de economía y de mercado. Nosotros consideramos que para América Latina y para Chile vienen tiempos favorables. Estamos esperanzados, hoy hay buenas expectativas.

Apetito por riesgo

El cambio en el péndulo político, aseguró Trivelli en su discurso, también vendría de la mano de un impulso por el posicionamiento de Latinoamérica frente a los conflictos geopolíticos que han escalado en las últimas jornadas.

- ¿Qué rol juega el nuevo escenario geopolítico en el aumento de inversiones en Chile?

- La geopolítica se ha alineado favorablemente. Está por verse cuáles son los efectos finales, pero pareciera que en el margen son positivos.

- ¿Espera ver mayor dinamismo en algún sector o clase de activos en particular?

- Efectivamente hay viento de cola, se ve que hay un interés en la región y eso se ha traducido en lo que en jerga financiera se llama risk on (o apetito por el riesgo, en inglés), que es que la gente está invirtiendo en mercados emergentes. Chile está dentro de ese grupo.

Nuestro país ha tenido y mantenido a través de los años una buena gobernabilidad. Ha habido buenas instituciones, que funcionan, y, por lo tanto, estamos preparados como país para recibir este interés que ha habido recientemente.

- ¿Tomarán decisiones estratégicas y de negocio para aprovechar las oportunidades?

- LarrainVial es una empresa paciente, ordenada, que ha tenido excelentes resultados en las últimas dos décadas, que conozco en persona. Y es una empresa que piensa en el largo plazo. No tomamos decisiones porque las cosas vienen de cierta manera. Hacemos un trabajo pensado y tratamos de avanzar con paciencia y perseverancia. Y la verdad es que nuestro rumbo seguirá muy parecido.