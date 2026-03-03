Las claves para entender el proyecto de ley que propone regular a las sociedades anónimas deportivas

Este miércoles será votado en la Cámara Alta del congreso tras estar desde el 2016 en tramitación.

Luego de casi diez años de tramitación, mañana miércoles el Senado votará el proyecto que busca poder regular y fiscalizar a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), impulsado por el actual senador, Matías Walker (DC). De aprobarse, irá a un tercer trámite en la Cámara de Diputados donde, si hay luz verde, se convertirá en ley.

El proyecto fue presentado durante la “década de oro del fútbol chileno (...) ya veíamos que existían de alguna manera gérmenes de conflictos de interés que si se seguían acrecentando iban a provocar una crisis mayor. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón”, mencionó el senador Walker en conversación con DF.

Con este proyecto, se busca que la ley pueda ser modificada para poder modernizar el modelo de regulación de las SADP, de manera que se pueda establecer mayores facultad de fiscalización por parte de las instituciones públicas que tengan competencia (la Comisión para el Mercado Financiero entraría en su calidad de reguladora); prevenir de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en relación con la propiedad del club y los representantes de los jugadores. A su vez, pretende erradicar la multipropiedad que puedan tener empresarios con uno o más clubes, quedando solamente con la posibilidad de estar al mando de una sociedad deportiva.

Además, aputa a potenciar, con mecanismos voluntarios, la participación de hinchas y socios en la propiedad y administración de los clubes, es decir, un estilo similar al que tiene Cruzados o clubes de Alemania e Italia.

Durante la última semana, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, en conjunto con 30 clubes, firmaron una carta publicada en El Mercurio respecto al proyecto, que generó un amplio debate en torno al mismo y las implicancias que tendrán los respectivos órganos para fiscalizar a los clubes, además de la separación entre la ANFP y la Federación Nacional de Fútbol.

Para Walker, la carta es una sorpresa, ya que los clubes “ han sido invitados a esta discusión, no solamente fueron invitados a exponer, sino que advertidos por muchos presidentes de clubes que no se sentían representados por Pablo Milad. Tuvimos una reunión el año pasado en el Senado. Invitamos a todos los que tuvieran dudas a a poder manifestarla. Acogimos muchas de las dudas que tenían algunos clubes”.

Chile es el único país del mundo que sigue teniendo a los dos órganos juntos y que el mismo Milad sea el presidente de ambos entes. En la carta firmada por los clubes y la ANFP, alegan que el proyecto “obliga a integrar la liga a una federación bajo un esquema que puede generar conflictos normativos y tensiones con el principio de autonomía que exige FIFA”.

Respecto al proyecto, el expresidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls (2007-2011), menciona en conversación con DF que es clave la participación de todos los estamentos del fútbol nacional en las discusiones del proyecto ya que “el mayor activo social de Chile es el fútbol y no se puede legislar sin tener la opinión de quienes dirigen la actividad”.

Fuentes cercanas al proyecto confirman que existen presiones por parte de autoridades empresariales para postergar su votación en la cámara del Senado mañana.