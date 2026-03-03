Warner Bros aumentó su valor bursátil cerca de 40% en medio de disputa por su venta
En poco más de cuatro meses, el precio de la acción de la compañía cinematográfica subió mientras era pretendida por Paramount y Netflix.
El 27 de febrero, se cerró la venta del conglomerado Warner Bros. Discovery por parte de Paramount en US$ 110.000 millones, en un acuerdo histórico que marca uno de los movimientos de fusiones y adquisiciones más importantes de esta industria en el último tiempo.
La transacción, que acordó un precio de US$ 31 por acción, fue el punto final de una disputa de casi cuatro meses entre dos importantes rivales de la industria cinematográfica: Netflix y Paramount, que disputaron mano a mano el cierre de la operación hasta el último momento.
Paramount, compañía ligada a la Familia Ellison -también dueña de CNN y la CBS- presentó una oferta muy superior a la de Netflix, y puso fin a la carrera por la adquisición del estudio que tiene su sede en Burbank, California.
El auge de Warner
En medio de las negociaciones, el precio de la acción de Warner Bros se vio favorecida ya que incrementó en un nivel cercano al 40% en los cuatro meses que duró la pugna por su venta.
El 21 de octubre de 2025, día en que comenzaron los rumores de venta, su acción en el Nasdaq se cotizó en US $ 20,33; mientras que hoy, al cierre de esta edición, lo hacía en US$ 28,23.
En el mismo período, Netflix y Paramount variaron negativamente. En el caso de la primera firma, cotizaba su acción en US$ 124,14, pero hoy ese papel se transa en US$ 97,21, marcando una caída de 21,6%.
Por su lado, la acción de Paramount pasó de cotizarse en US$16,51 a US$ 12,36 retrocediendo aproximadamente 22%.
