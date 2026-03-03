Trump dice que la Marina de EEUU está preparada para escoltar petroleros en el Golfo

El Presidente prometió proporcionar seguros a los buques que transitan por la región mientras el conflicto con Irán interrumpe los flujos energéticos.

Donald Trump dijo que el Ejército de Estados Unidos podría comenzar a escoltar a los buques petroleros y gaseros que transiten por el Golfo “si es necesario” y “lo antes posible”, mientras el gobierno busca calmar los precios de la energía, que han subido como resultado de la guerra conjunta de EEUU e Israel contra Irán.

El Presidente estadounidense señaló que también ordenó a la US Development Finance Corporation respaldar los costos de seguros para las empresas con barcos que viajen por esas aguas de riesgo.

Según escribió Trump el martes en su plataforma Truth Social, esto “proporcionará, a un precio muy razonable, seguros de riesgo político y garantías para la seguridad financiera de TODO el comercio marítimo, especialmente de la energía, que transite por el Golfo. Esto estará disponible para todas las navieras”.

El anuncio del mandatario llegó después de que el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán desencadenara un conflicto en la región exportadora de petróleo más importante del mundo, elevando el precio del crudo en casi un 10% y disparando los precios del gas natural en Asia y Europa.

Irán ha atacado infraestructura energética en el Golfo en represalia y ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro energético global, lo que ha alimentado los temores de un nuevo shock petrolero.

“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el LIBRE FLUJO de energía hacia el mundo”, escribió. “El PODER ECONÓMICO y MILITAR de Estados Unidos es el MAYOR DE LA TIERRA. Vendrán más acciones", añadió.