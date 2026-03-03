Trump dice que la Marina de EEUU está preparada para escoltar petroleros en el Golfo
El Presidente prometió proporcionar seguros a los buques que transitan por la región mientras el conflicto con Irán interrumpe los flujos energéticos.
Noticias destacadas
Donald Trump dijo que el Ejército de Estados Unidos podría comenzar a escoltar a los buques petroleros y gaseros que transiten por el Golfo “si es necesario” y “lo antes posible”, mientras el gobierno busca calmar los precios de la energía, que han subido como resultado de la guerra conjunta de EEUU e Israel contra Irán.
El Presidente estadounidense señaló que también ordenó a la US Development Finance Corporation respaldar los costos de seguros para las empresas con barcos que viajen por esas aguas de riesgo.
Según escribió Trump el martes en su plataforma Truth Social, esto “proporcionará, a un precio muy razonable, seguros de riesgo político y garantías para la seguridad financiera de TODO el comercio marítimo, especialmente de la energía, que transite por el Golfo. Esto estará disponible para todas las navieras”.
El anuncio del mandatario llegó después de que el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán desencadenara un conflicto en la región exportadora de petróleo más importante del mundo, elevando el precio del crudo en casi un 10% y disparando los precios del gas natural en Asia y Europa.
Irán ha atacado infraestructura energética en el Golfo en represalia y ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro energético global, lo que ha alimentado los temores de un nuevo shock petrolero.
“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el LIBRE FLUJO de energía hacia el mundo”, escribió. “El PODER ECONÓMICO y MILITAR de Estados Unidos es el MAYOR DE LA TIERRA. Vendrán más acciones", añadió.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete