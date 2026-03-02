Cómo fue que Donald Trump se convirtió en un intervencionista militar global

El Pentágono del presidente estadounidense ha estado más ocupado durante los últimos 12 meses que durante casi toda su primer período. “Se mostró muy reacio a usar la fuerza” durante su primera presidencia, afirmó un exalto funcionario de defensa. “Ahora se siente muy cómodo con ella”.

Una y otra vez, Donald Trump se ha jactado de los fracasos y la humillación de los presidentes estadounidenses que quedaron empantanados en desventuras en el extranjero, desde la caótica retirada de Afganistán de Joe Biden hasta la desafortunada invasión de Irak de George W. Bush.

En lo que respecta a Irán, Trump también tiene buena memoria y en los últimos meses ha reflexionado sobre cómo el intento fallido de Jimmy Carter de ser reelegido en 1980 estuvo condenado al fracaso por un intento fallido de rescatar a 52 rehenes estadounidenses retenidos en Teherán.

"Piensen en Jimmy Carter, el gran Jimmy Carter, con los helicópteros estrellados y los rehenes por todas partes. ¿Recuerdan ese? —dijo en enero—. Piensen en el soñoliento Joe Biden con Afganistán. ¡Qué desastre! El día más vergonzoso de la historia de nuestro país".

Sin embargo, cualquier reticencia que Trump —quien durante la campaña electoral prometió repetidamente poner a “Estados Unidos primero” y mantenerse alejado de los enredos extranjeros— pueda haber tenido hacia la intervención en el extranjero ahora parece distante.

El recién rebautizado “Departamento de Guerra” de Trump ha estado más activo durante los últimos 12 meses que durante toda su primera presidencia, interviniendo en nuevas regiones y asumiendo mayores riesgos que antes.

"Hemos hecho más que cualquier otra administración, por lejos, en términos militares", dijo Trump a los periodistas en el primer aniversario de su segunda presidencia.

Los ataques de Trump en 2025/2026

Gran parte de esto ha sido impulsado por una filosofía de intervenciones quirúrgicas rápidas que pueden concluir con una rápida declaración de victoria, ejemplificada más espectacularmente por la operación para sacar a Nicolás Maduro de entre sus guardaespaldas cubanos en Venezuela en enero.

Pero Trump ahora ha lanzado lo que parece ser su intervención más importante hasta el momento: la Operación Furia Épica, una campaña extensa y abierta para derrocar al régimen de Irán.

El sábado, cuando el ayatolá iraní Alí Jamenei fue asesinado en el primer día de ataques aéreos conjuntos estadounidenses e israelíes, Trump reconoció que podría estar iniciando una campaña mucho más larga. Los ataques continuarían durante la semana o "el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO", escribió en Truth Social.

Trump se adaptó lentamente a este nuevo apetito por desplegar el poderío militar estadounidense en el exterior, y su primer mandato estuvo marcado por el rechazo a todo lo que no fueran ataques aéreos en apoyo de una misión específica.

Fue contra Irán que Trump llevó a cabo una de las intervenciones militares definitorias de su primer mandato, cuando respondió al casi asalto a la embajada de Estados Unidos en Bagdad por parte de manifestantes chiítas sospechosos de tener vínculos con Irán, ordenando el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani.

Su audacia fue recompensada por la respuesta relativamente moderada de Irán, que disparó una andanada telegrafiada de misiles contra bases estadounidenses que causaron daños estructurales pero ninguna víctima.

La operación Soleimani enseñó a Trump que podía usar la fuerza militar para su beneficio, dijo Elliott Abrams, quien fue representante especial para Irán y Venezuela durante la primera administración de Trump.

Los votantes de Trump “no quieren derrotas, ni muertes estadounidenses ni guerras que duren años, pero están felices de ver que el poder se utiliza bien”, dijo Abrams.

Esta vez, Irán ha respondido con más fuerza, disparando cientos de drones y misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región, incluidas bases militares.

Aunque la mayoría han sido interceptados, el ejército estadounidense dijo el domingo que tres soldados murieron y cinco resultaron gravemente heridos, un resultado que Trump había reconocido como posible cuando dijo que las tropas estadounidenses "podrían perderse".

Sin embargo, Tom Cotton, el legislador republicano que preside el comité de inteligencia del Senado, dijo a CBS News el domingo por la mañana que, salvo misiones específicas, Trump "no tenía ningún plan para ningún tipo de fuerza terrestre a gran escala dentro de Irán".

Hablando antes de los ataques estadounidenses e israelíes, el general retirado Stanley McChrystal, ex comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos, dijo que Trump había “caído en la trampa” de pensar que las operaciones encubiertas o quirúrgicas, los ataques aéreos y la acumulación de buques de guerra en las costas son efectivos.

"Creo que está siendo seducido por algo que, históricamente, no produce resultados a largo plazo", dijo.

Desde que asumió el cargo, Trump ordenó ataques contra objetivos de ISIS en Irak, Siria y Nigeria, inició una campaña contra presuntos barcos de tráfico de drogas en América Latina y, en los meses previos a la captura de Maduro, construyó la mayor presencia naval estadounidense en la región en décadas.

Esto contrasta marcadamente con la nueva estrategia de defensa nacional del Pentágono que, si bien deja claro que está preparado para tomar “acciones decisivas unilateralmente”, dice que Estados Unidos ya no se distraerá con el “intervencionismo” y el “cambio de régimen”.

Trump ha ampliado sus objetivos militares

Su administración incluso ha amenazado con usar la fuerza militar para arrebatar Groenlandia a Dinamarca, aliado de EEUU, poniendo en duda el futuro de la OTAN. En una carta al primer ministro noruego tras no ganar el Premio Nobel de la Paz, Trump afirmó que ya no sentía la obligación de pensar exclusivamente en la paz.

En el período previo a su ataque contra Irán, los objetivos de Trump parecieron cambiar repetidamente: pasaron de proteger a los manifestantes contra el régimen y poner fin al programa nuclear de Irán a limitar su arsenal de misiles balísticos y obligarlo a poner fin a su apoyo a los representantes regionales.

Trump se mostró reacio hasta casi el último minuto a utilizar la “armada” que había desplegado a una distancia de ataque de Irán, reflexionando en voz alta que aún no había tomado una decisión.

Sin embargo, a pesar de las negociaciones indirectas con Irán el jueves, en las que tanto Teherán como el mediador Omán informaron haber logrado avances, el sábado por la mañana estaba claro que Trump ya no estaba interesado en una solución diplomática.

“En su primer mandato, se volvió más cauteloso con el tiempo”, afirmó Michael O'Hanlon, experto en defensa y estrategia del centro de estudios Brookings Institution. “En su segundo mandato, hasta el momento, todo parece perdido”.