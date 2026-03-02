Francia ofrece por primera vez instalar armas nucleares en Europa
El presidente francés, Emmanuel Macron, expone la doctrina nuclear de "disuasión avanzada"
Noticias destacadas
Emmanuel Macron dijo que Francia podría trasladar temporalmente ojivas nucleares al extranjero por primera vez, mientras prometía aumentar el tamaño del arsenal del país.
El lunes, expuso una nueva doctrina de “disuasión adelantada” que implicaría una cooperación más profunda entre Francia y otros siete países europeos, incluidos Alemania y Polonia.
También permitiría que los socios europeos participen en ejercicios o desplieguen sus ejércitos convencionales en misiones de apoyo.
“Hoy puede darse un nuevo paso en la disuasión de Francia. Estamos entrando en el camino de lo que yo llamo disuasión adelantada”, dijo el presidente francés en un discurso en la base de Île Longue, que alberga los submarinos armados con armas nucleares del país.
“Finalmente, permitirá el despliegue temporal de elementos de nuestras fuerzas aéreas estratégicas en países aliados”, añadió.
Macron invitó a otros países europeos a entablar un “diálogo estratégico” con Francia sobre la disuasión nuclear en 2020, pero su oferta fue en gran medida rechazada.
La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa europea tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado han impulsado una revisión urgente en las capitales europeas.
Estos acontecimientos han llevado al presidente francés a detallar cómo el disuasivo nuclear francés podría ayudar a proteger al resto de Europa.
Francia afirmó que ya se habían llevado a cabo conversaciones en profundidad con Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia y Suecia, y que estaban dispuestos a avanzar hacia una cooperación más estrecha.
“Esto es una auténtica convergencia estratégica entre nuestros países (orientada) a dar una verdadera profundidad a la defensa de nuestro continente”, dijo Macron.
Pero subrayó que los aspectos clave de la disuasión francesa -sin toma de decisiones compartida y autonomía absoluta para Francia- seguirían siendo los mismos.
Las declaraciones de Macron llegaron horas después de que un presunto dron iraní impactara una base de la RAF británica en Chipre, en el primer ataque de este tipo en suelo europeo después de que bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel mataran durante el fin de semana al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete