Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Francia ofrece por primera vez instalar armas nucleares en Europa

El presidente francés, Emmanuel Macron, expone la doctrina nuclear de "disuasión avanzada"

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 12:01 hrs.

Francia Europa Eurozona Comisión Europea Macron
<p>Francia ofrece por primera vez instalar armas nucleares en Europa</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tribunal Europeo confirma colusión de Latam y LAN Cargo y la obliga a pagar 2 millones de euros
2
Internacional

Navieras desvían buques por el cabo de Buena Esperanza tras cierre del Estrecho de Ormuz
3
Empresas

Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
4
Empresas

Falabella y Cencosud reducen sus dotaciones en la región en más de 65 mil trabajadores desde sus máximos niveles de contratación
5
DF MAS

Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”
6
Mercados

Dólar sube $ 10 al inicio de la tarde por compras globales y fuerte alza del petróleo tras escalada del conflicto en Medio Oriente
7
Economía y Política

Fuerte alza en recaudación del impuesto a combustibles al cierre de 2025
8
DF MAS

Patricio Dussaillant, próximo presidente de TVN, y el libro de la Segegob de Bachelet donde plasmó sus ideas sobre televisión y política
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete