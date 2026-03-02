Francia ofrece por primera vez instalar armas nucleares en Europa

Emmanuel Macron dijo que Francia podría trasladar temporalmente ojivas nucleares al extranjero por primera vez, mientras prometía aumentar el tamaño del arsenal del país.

El lunes, expuso una nueva doctrina de “disuasión adelantada” que implicaría una cooperación más profunda entre Francia y otros siete países europeos, incluidos Alemania y Polonia.

También permitiría que los socios europeos participen en ejercicios o desplieguen sus ejércitos convencionales en misiones de apoyo.

“Hoy puede darse un nuevo paso en la disuasión de Francia. Estamos entrando en el camino de lo que yo llamo disuasión adelantada”, dijo el presidente francés en un discurso en la base de Île Longue, que alberga los submarinos armados con armas nucleares del país.

“Finalmente, permitirá el despliegue temporal de elementos de nuestras fuerzas aéreas estratégicas en países aliados”, añadió.

Macron invitó a otros países europeos a entablar un “diálogo estratégico” con Francia sobre la disuasión nuclear en 2020, pero su oferta fue en gran medida rechazada.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa europea tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado han impulsado una revisión urgente en las capitales europeas.

Estos acontecimientos han llevado al presidente francés a detallar cómo el disuasivo nuclear francés podría ayudar a proteger al resto de Europa.

Francia afirmó que ya se habían llevado a cabo conversaciones en profundidad con Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia y Suecia, y que estaban dispuestos a avanzar hacia una cooperación más estrecha.

“Esto es una auténtica convergencia estratégica entre nuestros países (orientada) a dar una verdadera profundidad a la defensa de nuestro continente”, dijo Macron.

Pero subrayó que los aspectos clave de la disuasión francesa -sin toma de decisiones compartida y autonomía absoluta para Francia- seguirían siendo los mismos.

Las declaraciones de Macron llegaron horas después de que un presunto dron iraní impactara una base de la RAF británica en Chipre, en el primer ataque de este tipo en suelo europeo después de que bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel mataran durante el fin de semana al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.