Estados Unidos e Israel lanzan ataques masivos contra Irán mientras Trump llama a un cambio de régimen
"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”, dijo desde Mar-a-Lago el mandatario estadounidense, dirigiéndose al pueblo iraní.
Donald Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno tras el lanzamiento de ataques aéreos por parte de Estados Unidos e Israel, en lo que el presidente describió como una "operación masiva y continua" contra el régimen islámico el sábado por la mañana.
El discurso de Trump desde su resort Mar-a-Lago se produjo al tiempo que enormes explosiones sacudían Teherán, con columnas de humo elevándose sobre la calle Pasteur, donde se encuentra la oficina del presidente iraní. Los medios iraníes informaron de explosiones en el centro, norte y este de Teherán.
La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber lanzado una "primera oleada de un ataque masivo con misiles y drones" en represalia contra Israel, mientras que Catar afirmó haber frustrado varios ataques contra el estado del Golfo, que alberga una importante base militar estadounidense.
"El ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y continua para evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional", declaró Trump.
“Vamos a destruir sus misiles y a arrasar su industria misilística”, añadió. Dirigiéndose al pueblo iraní, dijo: “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, añadió que los ataques “crearían las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”.
Poco después del inicio del ataque, que el Pentágono denominó Operación Furia Épica, Israel afirmó haber identificado misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.
Las aerolíneas cancelan vuelos tras los ataques
Aerolíneas de todo el mundo cancelaron vuelos en Oriente Medio el sábado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, sumiendo a la región en un nuevo conflicto.
El espacio aéreo sobre Irán e Irak estaba vacío el sábado por la mañana, según mostraron los mapas del servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.
A continuación se muestra la información más reciente sobre vuelos ordenada por aerolínea en orden alfabético:
KLM de AIR FRANCE
Air France AIRF.PA canceló vuelos desde y hacia Tel Aviv (Israel) y Beirut (Líbano) para el sábado. KLM adelantó la suspensión de su servicio Ámsterdam-Tel Aviv, cancelando el vuelo programado para el sábado. La filial holandesa de Air France-KLM había anunciado el miércoles que los vuelos se suspenderían a partir del domingo, pero ahora ha adelantado la fecha.
Para el sábado solo estaba previsto un vuelo a Tel Aviv.
ÍNDIGO
La aerolínea dijo que estaba monitoreando las noticias de Oriente Medio.
AEROLÍNEAS DE JAPÓN
Compañía de aeros de Japón 9201. T canceló un vuelo el sábado desde Tokio Haneda a Doha, así como un vuelo de regreso el 1 de marzo, dijo Nikkei.
LUFTHANSA
La aerolínea alemana LHAG.DE suspendió los vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Omán hasta el 7 de marzo y los vuelos hacia y desde Dubái el sábado y el domingo.
También dijeron que no agregarían el espacio aéreo israelí, libanés, jordano, iraquí e iraní hasta el 7 de marzo.
VÍRGENES DEL ATLÁNTICO
Virgin Atlantic dijo que evitará temporalmente el espacio aéreo aquí, lo que resultará en algunos desvíos planificados previamente de sus vuelos y canceló su servicio VS400 de Londres Heathrow a Dubái el sábado.
AIRE WIZZ
La aerolínea WIZZ.L suspendió los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dhabi y Amán con efecto inmediato hasta el 7 de marzo.
La empresa añadió que las decisiones operativas se seguirían revisando y que el programa de vuelos podría ajustarse según la evolución de la situación.
