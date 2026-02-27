Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Pakistán bombardea Kabul y bastiones talibanes: conflicto amenaza con escalar a guerra abierta

Cientos de muertos en los peores enfrentamientos entre vecinos en meses.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 27 de febrero de 2026 a las 11:14 hrs.

medio oriente guerra internacional Afganistán
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Exconcejal de Vicuña bajo la lupa por compra de tres casas al contado pese a sueldo bruto de $ 1,6 millones
2
Empresas

Exagregado comercial en China alerta que cable submarino a Hong Kong lo podría hacer Perú, "nuestro principal competidor en Asia"
3
Economía y Política

Comercio bajo presión: boom de restaurantes y alojamientos, pero con menos trabajadores
4
DF MAS

La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
5
Empresas

Millicom da el paso y comienza a desvincular trabajadores de Movistar: despidos superaría el 20% de la dotación
6
Empresas

Del Estado al estudio jurídico: cómo es el retorno de abogados al mundo privado tras cada cambio de Gobierno
7
Empresas

Sigdo Koppers sella acuerdo para adquirir puerto de Engie en Mejillones en US$ 58,9 millones
8
Mercados

¿“Bala de plata” en la Suseso?: Entorno de Kast estaría evaluando nombrar a un nuevo superintendente
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete