Pakistán bombardea Kabul y bastiones talibanes: conflicto amenaza con escalar a guerra abierta

Cientos de muertos en los peores enfrentamientos entre vecinos en meses.

Pakistán lanzó el viernes ataques aéreos sobre Afganistán, afirmando que había matado a cientos de fuerzas talibanes y militantes asociados mientras el conflicto entre los vecinos amenazaba con escalar a una guerra abierta.

El bombardeo incluyó extensos ataques aéreos y fuego de artillería contra instalaciones militares, así como importantes áreas urbanas, incluida la capital, Kabul, y Kandahar, donde tiene su base el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada.

El asalto se produjo en respuesta a un ataque perpetrado el jueves por la noche contra puestos fronterizos pakistaníes, que según funcionarios de Islamabad fue perpetrado por fuerzas talibanes afganas y el grupo militante Tehreek-e-Taliban Pakistan, oficialmente independiente. El fin de semana pasado, Pakistán llevó a cabo ataques aéreos contra lo que afirmó eran posiciones militantes en el este de Afganistán.

El portavoz militar de Pakistán, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, dijo el viernes por la noche que al menos 12 soldados paquistaníes habían muerto en los enfrentamientos y afirmó que 274 fuerzas talibanes afganas y militantes afiliados al TTP habían muerto.

Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, dijo el viernes por la tarde que al menos 13 combatientes afganos y 55 soldados paquistaníes habían muerto.

Los combates de esta semana han sido los peores en varios meses, ya que el frágil alto el fuego parece haberse roto. Las relaciones entre Pakistán y los talibanes se han deteriorado durante el último año, mientras Islamabad lucha contra dos insurgencias cada vez más violentas en regiones fronterizas que, según afirma, reciben apoyo de Kabul.

El ministro de defensa paquistaní, Khawaja Asif, un funcionario civil que tiene poder limitado debido al dominio militar sobre la formulación de políticas, escribió en X que “ahora es una guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán.

También acusó a los talibanes de ser “un representante de la India”, en referencia al acercamiento entre el grupo islamista y el archirrival de Islamabad, la India.

Islamabad declaró el viernes haber ocupado nueve posiciones militares talibanes y destruido docenas de bases, depósitos, tanques y piezas de artillería en Afganistán. Los talibanes afirmaron haber tomado 19 puestos en incursiones transfronterizas.

Los talibanes utilizaron drones para atacar tres instalaciones del ejército en el noroeste de Pakistán, incluida una cerca de Abbottabad, sede de la principal academia militar del país, según funcionarios paquistaníes y afganos.

Todos fueron derribados sin que hubiera víctimas, dijo el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar.

Mujahid dijo que los talibanes lanzaron sus “operaciones ofensivas” contra “centros e instalaciones del ejército paquistaní” en respuesta a los ataques aéreos del fin de semana pasado, que según la ONU mataron al menos a 13 civiles.

Pakistán afirmó que el ataque talibán no fue provocado y afirmó que sus ataques del fin de semana pasado tuvieron como objetivo escondites del TTP y una rama local del ISIS. Este último se atribuyó la responsabilidad de un atentado suicida con bomba este mes en Islamabad que mató a más de 30 personas.

“Al ampliar sus ataques desde las instalaciones militantes del TTP al propio régimen talibán, Pakistán está mostrando su voluntad de llevar su lucha directamente al estado afgano”, dijo Michael Kugelman, investigador principal para el sur de Asia en el centro de estudios Atlantic Council en Washington.

“Mientras tanto, los talibanes están manifestando su intención de lanzar una campaña sostenida contra Pakistán”, añadió. “Los esfuerzos diplomáticos… no han logrado abordar las causas profundas de la crisis”.

Los talibanes niegan albergar a grupos militantes que atacan a Pakistán, pero los observadores internacionales no están de acuerdo.

Hamid Karzai, exPresidente de la República Islámica de Afganistán, el gobierno respaldado por la OTAN que fue depuesto por los talibanes en 2021, escribió en X: “Los afganos defenderán su amada patria con completa unidad en todas las circunstancias”.

Pakistán “debe cambiar su propia política y elegir el camino de la buena vecindad, el respeto y las relaciones civilizadas con Afganistán”, añadió Karzai.

Desde octubre, los negociadores de Islamabad y los talibanes han celebrado cuatro rondas de conversaciones en Doha, Estambul y Riad. Estos últimos ataques recíprocos se producen a pesar de que los talibanes liberaron a tres soldados paquistaníes la semana pasada en virtud de un acuerdo negociado con Arabia Saudí.