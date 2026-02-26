El jefe del Foro Económico Mundial, Børge Brende, renuncia por vínculos con Epstein

La investigación sobre los vínculos del presidente con un delincuente sexual ha interrumpido la planificación de la sucesión en el foro.

El presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Børge Brende, anunció su renuncia tras una investigación interna del foro sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Brende dijo este jueves que su decisión de dar un paso al costado, luego de más de ocho años en el cargo, se tomó “tras una cuidadosa consideración”.

“Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y grupos de interés, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, señaló en un comunicado.

El WEF, conocido por su cumbre anual en Davos, Suiza, cada enero, inició la indagatoria a comienzos de este mes tras la publicación de millones de archivos sobre el fallecido Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).

Brende es la última figura de alto perfil en verse involucrada en las repercusiones por la divulgación de los archivos de Epstein, luego de que el exsecretario del Tesoro de EEUU, Lawrence Summers, decidiera esta semana renunciar a su rol docente en la Universidad de Harvard.

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de EEUU y ex primera dama, declarará este jueves ante la investigación del Congreso estadounidense sobre Epstein. En paralelo, el exembajador del Reino Unido en EEUU, Lord Peter Mandelson, fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Fue liberado bajo fianza y niega haber cometido irregularidades.

En un comunicado, los copresidentes del WEF, André Hoffmann y Larry Fink, dijeron sobre la renuncia de Brende: “Queremos expresar nuestro sincero reconocimiento por las importantes contribuciones de Børge Brende al Foro Económico Mundial. Su dedicación y liderazgo fueron fundamentales durante un período clave de reformas para la organización, que culminó en una reunión anual exitosa en Davos. Respetamos su decisión de dejar el cargo”.

Alois Zwinggi asumirá como presidente y director ejecutivo interino, mientras el directorio supervisa la transición de liderazgo.

El conjunto de documentos del DoJ muestra intercambios por iMessage entre Epstein y Brende en 2018 y 2019. En un mensaje tras una cena, Brende escribió: “thx for a very interesting dinner … You’re a brilliant host. Warmly, Borge”, y luego añadió: “Missing you Sir. Borge”.

En otro intercambio, después de que Epstein expusiera consejos que estaba dando a un líder de Medio Oriente, Brende respondió: “Concur. I’m glad you’re giving him council”. Ambos también hablaron sobre Davos y posibles asistentes.

Los documentos indican que Epstein habría buscado acercarse a figuras de alto nivel vinculadas al WEF, incluido Brende, en busca de presentaciones e influencia en Davos.

Creciente escrutinio

La renuncia llega en un momento especialmente delicado para la organización suiza, durante años considerada una plataforma estable de convocatoria para élites políticas y empresariales, pero que enfrenta creciente escrutinio desde varios frentes. En los últimos años, el foro ha lidiado con críticas sobre su gobernanza.

El fundador Klaus Schwab, quien lideró el foro desde su creación en 1971, renunció como presidente del directorio en abril de 2025 en medio de revisiones internas motivadas por denuncias de denunciantes y cuestionamientos de gobernanza. Fink y Hoffmann fueron designados en agosto para conducir al foro a través de un proceso de reformas.

La investigación sobre la relación de Brende con Epstein -sumada a las turbulencias por la salida de Schwab- ha trastocado la planificación de sucesión para el cargo de presidente del directorio del WEF. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a quien Schwab había elegido como sucesora, “ya no es una conclusión segura” para asumir el puesto, según reportó el FT a comienzos de este mes.