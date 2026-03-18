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Luego de round con Quiroz, exministro Grau celebra crecimiento del PIB en 2025 y ratifica que deuda pública dejó de crecer por primera vez en dos décadas

"Con este dato la deuda pública/PIB queda en 41,5% (41,7%, 2024). Es decir, logramos bajarla luego de 18 años de alzas", dijo la exautoridad.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 11:11 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda gobierno José Antonio Kast Gabriel Boric
<p>Luego de round con Quiroz, exministro Grau celebra crecimiento del PIB en 2025 y ratifica que deuda pública dejó de crecer por primera vez en dos décadas</p>

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