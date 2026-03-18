Luego de round con Quiroz, exministro Grau celebra crecimiento del PIB en 2025 y ratifica que deuda pública dejó de crecer por primera vez en dos décadas
"Con este dato la deuda pública/PIB queda en 41,5% (41,7%, 2024). Es decir, logramos bajarla luego de 18 años de alzas", dijo la exautoridad.
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El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró las cifras de crecimiento que mostró la economía en 2025, cuando -según el Banco Central- el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 2,5%, en línea con las expectativas.
A través de su cuenta de X, quien encabezara las finanzas públicas hasta el miércoles de la semana pasada, calificó de "buenas noticias" el desempeño de la actividad.
"Datos oficiales de cuentas nacionales dan 2,5% de crecimiento del PIB 2025 (esa era la proyección de Hacienda)", manifestó.
¡Buenas noticias! Datos oficiales de cuentas nacionales dan 2.5% de crecimiento del PIB 2025 (esa era la proyección de Hacienda). Con este dato la deuda pública/PIB queda en 41,5% (41,7%, 2024). Es decir, logramos bajarla luego de 18 años de alzas :) https://t.co/nLJO3iyyTk
¡Buenas noticias! Datos oficiales de cuentas nacionales dan 2.5% de crecimiento del PIB 2025 (esa era la proyección de Hacienda). Con este dato la deuda pública/PIB queda en 41,5% (41,7%, 2024). Es decir, logramos bajarla luego de 18 años de alzas :) https://t.co/nLJO3iyyTk— Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) March 18, 2026
Asimismo, y en medio del fuete debate sobre el estado de las finanzas públicas, Grau recalcó que la cifra ratificaría que la deuda bruta del Gobierno Central no creció como porcentaje del PIB, algo que no ocurría hace dos décadas
"Con este dato la deuda pública/PIB queda en 41,5% (41,7%, 2024). Es decir, logramos bajarla luego de 18 años de alzas", agregó.
Cabe señalar que a fines de la semana pasada Grau y su sucesor, el ministro Jorge Quiroz, se enfrentaron públicamente por el estado de caja que recibió el nuevo Gobierno, con Quiroz hablando de apenas US$ 46 millones en diciembre de 2025 y Grau rebatiéndole con que en enero dicho saldo en el Tesoro Público aumentó a más de US$ 1.400 millones.
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