Nvidia reanudará sus exportaciones de chips de IA a China

Jensen Huang afirmó que la compañía recibió una avalancha de órdenes y licencias estadounidenses en las últimas dos semanas.

Nvidia está realizando nuevos preparativos para comenzar a vender sus chips de inteligencia artificial en China, tras recibir “muchas” aprobaciones del Gobierno de Estados Unidos y órdenes de compra de clientes chinos durante las últimas dos semanas.

El director ejecutivo, Jensen Huang, señaló este martes que Nvidia ha reiniciado la fabricación de chips de IA H200 para vender en China, luego de haber pedido a sus socios pausar la producción a comienzos de este año debido a la incertidumbre regulatoria.

“Hemos sido licenciados para muchos clientes en China para el H200. Hemos recibido órdenes de compra de muchos clientes. Y estamos en proceso de reiniciar nuestra fabricación”, dijo Huang a periodistas en la conferencia anual GTC de Nvidia en San José. La situación era “diferente a como era hace dos semanas... nuestra cadena de suministro se está reactivando”, agregó.

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Navegando en la rivalidad chino-estadounidense

Nvidia ha estado intentando recuperar acceso al mercado chino para sus chips avanzados de IA durante casi un año, mientras navega la volátil política comercial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Beijing.

Bajo su último acuerdo con la Casa Blanca, anunciado en diciembre, Nvidia tiene permitido vender a clientes chinos los chips H200 -una generación por detrás de sus productos actuales-, mientras entrega a Estados Unidos un 25% de los ingresos de esas ventas.

Nvidia reinició la producción del H200 tras el acuerdo. Sin embargo, enfrentó revisiones de seguridad nacional de EEUU más largas de lo esperado sobre las licencias, así como reticencia de Beijing para autorizar importaciones a gran escala. Luego, Nvidia volvió a pausar la producción.

Los comentarios más recientes de Huang sugieren que gigantes tecnológicos chinos como Alibaba y ByteDance podrían pronto tener acceso a la tecnología de IA de Nvidia. Los reguladores chinos aún deben aprobar la importación de los chips.

El giro de Trump respecto de los históricamente estrictos controles de exportación de EEUU sobre semiconductores avanzados utilizados para desarrollar modelos de IA de última generación ha generado críticas de sectores de seguridad nacional en Washington.

“La intención del Presidente Trump es que Estados Unidos tenga una posición de liderazgo y acceso a la mejor tecnología de Nvidia”, dijo Huang. “Sin embargo, también le gustaría que compitamos a nivel global y no ceder esos mercados innecesariamente”.

Huang ha señalado que el mercado de chips de IA en China podría alcanzar un valor de hasta US$ 50 mil millones, lo que representa una fuente significativa de ingresos para la compañía de semiconductores, valorada en US$ 4,5 billones.

El lunes, Trump pidió posponer una esperada cumbre con el Presidente de China, Xi Jinping, en la que se esperaba discutir exportaciones de tecnología de IA, mientras enfrenta la guerra con Irán.