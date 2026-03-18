El ingeniero que fichó Quiroz para ordenar la casa y ayudar a aplicar el millonario recorte del gasto público

Campos cuenta con pasos por el mundo privado y el Gobierno. Foto: Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda creó un cargo inédito en su gabinete: coordinador de Ajuste Fiscal. Ahí situó al exsocio de su consultora, Alejandro Campos.

A una semana de asumir el Gobierno de José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha comenzado a desplegar con fuerza su agenda, marcada por el inminente ingreso de cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el plan de “Reconstrucción Nacional” con recortes de impuestos y cambios a la institucionalidad ambiental, y el masivo recorte de gasto público por US$ 4.000 millones instruido al sector público.

Respecto a este último punto, cuya circular con instrucciones fue enviada el lunes a 274 reparticiones del Estado, esta semana se marcarán varios hitos, porque hasta este miércoles 18 de marzo tenían plazo los organismos estatales para enviar una propuesta a Teatinos 120 para ejecutar el ajuste, cuyos primeros decretos se firmarán este viernes 20 de marzo.

Otro paso fue que en la última semana comenzó a operar una nueva e inédita coordinación en el Ministerio de Hacienda justamente relacionada con esta materia, dando cuenta de la importancia estratégica para la agenda de Quiroz y Kast.

Así, el ingeniero civil industrial Alejandro Campos Núñez asumió el cargo de coordinador de Ajuste Fiscal (CAF) dentro del staff de altos asesores de la cartera, sumándose a las coordinaciones más tradicionales, como Macroeconómica, Tributaria, Legislativa, Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales, por citar solo algunas.

Consultados por Diario Financiero, desde Hacienda explicaron que la CAF es una unidad técnica orientada a identificar espacios de optimización en el gasto público.

“Con foco en la eficacia y eficiencia de los grandes sistemas de transferencias y subsidios, la unidad aplicará analítica de datos y revisión programática para detectar duplicidades, problemas de focalización y oportunidades de reasignación, proveyendo insumos a las autoridades, complementando las facultades presupuestarias de la Dirección de Presupuestos (Dipres)”, explicaron.

De hecho, la circular con las instrucciones establece medidas de austeridad para allanar el recorte de gasto por US$ 3.000 millones para este año comprometido durante la campaña.

Aquello implica un ajuste parejo del gasto bruto de cada repartición de 3%, que es adicional -dice el texto- a los US$ 800 millones de recorte comprometidos por la administración de Gabriel Boric. Además, se le pide a los organismos del Estado otro esfuerzo: de US$ 1.000 millones para el actual ejercicio.

Cada ministerio deberá identificar “abusos y malas prácticas” en el uso de recursos fiscales, así como espacios de eficiencia y austeridad “permanentes”.

“Se debe enfatizar que el ajuste es ineludible, por lo que es imperativo que todos los ministerios contribuyan a la identificación de abusos, malas prácticas y espacios de eficiencia, tanto administrativos como programáticos, sin excepción”, planteó Quiroz en el documento.

Fuerte perfil financiero

Campos no es ajeno ni a las dinámicas del sector público ni a la administración financiera.

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile (1998), con un MBA de la misma casa de estudios (2004), es un conocido de Quiroz: partió como analista en la consultora Gerens, donde eran socios el hoy ministro de Hacienda y el economista Patricio Arrau.

Luego, en 2001 cuando Quiroz separó aguas de Arrau, Campos se incorporó a la nueva consultora: Quiroz & Asociados, como consultor senior especializado en materias económicas y financieras. Ahí, en 2009 ascendió a socio.

En 2012 emprendió con la plataforma Insiders Chile, que provee servicios de información financiera en plataforma web relativa a las transacciones bursátiles realizadas por los propietarios y ejecutivos de empresas que transan en bolsa. El emprendimiento fue seleccionado para una ronda de financiamiento de Startup Chile.

Transcurridos dos años como independiente en desarrollo de proyectos de consultoría en valorización de empresas, tasa de costo de capital, control de gestión financiera y de proyectos, en enero de 2016 dio el salto al sector público: asumió como jefe del Departamento de Transparencia Financiera de la Superintendencia de Educación, cuando Adriana Delpiano era ministra de dicha cartera.

En diciembre de 2018 volvió a unir fuerzas con Quiroz, como asociado de su consultora hasta diciembre del 2023. Luego de un paso como socio fundador de la consultora Influjo SpA y como superintendente de Finanzas de la minera Sierra Atacama, el ingeniero volvió a la Superintendencia de Educación en agosto de 2024, como jefe de la División de Fiscalización, con foco en consultoría financiera de las políticas públicas en materia educacional.

Con conocimiento en minería de datos, data science y big data, Campos tiene en su escritorio la tarea inmediata de apoyar el esfuerzo de ajustar de forma permanente el gasto fiscal, partiendo con US$ 4.000 millones durante este año y totalizar US$ 6.000 millones en un lapso de 18 meses.