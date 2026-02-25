Sigdo Koppers sella acuerdo para adquirir puerto de Engie en Mejillones en US$ 58,9 millones
La operación está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y del Ministerio de Defensa Nacional, que debe visar el cambio de la concesión marítima.
Sigdo Koppers suscribió este miércoles un acuerdo que compromete la adquisición del terminal Puerto Andino a la eléctrica Engie Chile en US$ 58,9 millones, según informó a la CMF. La operación está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y del Ministerio de Defensa Nacional, que debe visar el cambio de la concesión marítima.
En un comunicado, SK informó que el acuerdo fue encabezado por Juan Eduardo Errázuriz, presidente ejecutivo de Sigdo Koppers y Juan Villavicencio, CEO de Engie Chile. En la firma también participaron Jorge Oyarce, gerente general de Puerto Ventanas S.A. (PVSA) -filial de SK y que a través de Puerto Abierto ya estaba a cargo de la operación y desarrollo de negocios del terminal-, y Laïlla Ducousso, managing director generation Engie Chile.
Sigdo Koppers indicó que busca potenciar un activo existente estratégico para la Región de Antofagasta y el comercio exterior de Chile. El terminal Puerto Andino está emplazado en la bahía de Mejillones, y tiene capacidad para transferir más de 6 millones de toneladas anuales de graneles sólidos y líquidos. Asimismo, puede atender naves tipo Capesize y cuenta con un muelle con calado de 18 metros.
La infraestructura dispone de dos sistemas mecanizados de descarga y dos grúas tipo Gantry con una capacidad de 1.500 TMH. Además, contempla 75 hectáreas destinadas a áreas de respaldo y desarrollo de nuevos proyectos.
Errázuriz comentó que “el aumento de la demanda de minerales estratégicos a nivel mundial y el inminente funcionamiento del Corredor Bioceánico de Capricornio requieren de mayores servicios portuarios en la región. Queremos entregar nuestra experiencia de más de 35 años en servicios de carga marítima para potenciar la competitividad en la bahía y enfrentar los desafíos futuros con las mejores condiciones del mercado, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social de la comuna de Mejillones”,
Ducousso sostuvo que “esta operación se da en el marco de nuestro plan de descarbonización y nuestra estrategia de reconversión de sitios térmicos. De esta forma, nuestras centrales en Mejillones dejarán de operar en base a carbón, para dar paso a un polo energético de nuevas tecnologías que inyecten energía más limpia al sistema”.
