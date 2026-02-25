Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Sigdo Koppers sella acuerdo para adquirir puerto de Engie en Mejillones en US$ 58,9 millones

La operación está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y del Ministerio de Defensa Nacional, que debe visar el cambio de la concesión marítima.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 18:14 hrs.

puertos Industrias adquisiciones y fusiones
<p>Juan Eduardo Errázuriz, presidente ejecutivo de Sigdo Koppers (SK) y Juan Villavicencio, CEO de Engie Chile.</p>

Juan Eduardo Errázuriz, presidente ejecutivo de Sigdo Koppers (SK) y Juan Villavicencio, CEO de Engie Chile.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

MOP en picada contra concesionaria china que puso en duda viabilidad de Talca-Chillán: "Desconoce los principios del sistema"
2
Mercados

Scotiabank y alianza con Cencosud: “Es un activo no estratégico y no forma parte de nuestro futuro”
3
Mercados

El efecto contable que multiplicó por ocho las utilidades de Mallplaza en el cuarto trimestre y qué significa para los inversionistas
4
Mercados

Inscritos en el registro de directores de AFP supera los 700 candidatos ad portas de juntas de accionistas 2026
5
Economía y Política

¡Por fin! Los consumidores en Chile recuperan el optimismo después de seis años
6
Regiones

Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración
7
Mercados

CCU sufre una de las mayores caídas de este miércoles en la bolsa tras decepcionar al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025
8
Empresas

Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete