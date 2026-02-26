Acciones de Nvidia retroceden más de 5% tras reporte que no disipó las dudas en torno al boom de la IA

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró estar “confiado en que el cash flow (de los hiperescaladores) crecerá”. Foto: Reuters

El CEO de la fabricante de chips, Jensen Huang, intentó descartar las preocupaciones sobre cómo los clientes financiarán sus respectivos gastos, mientras se suman nuevas inquietudes sobre una escasez general de chips de memoria.

San Francisco

Las acciones de Nvidia cayeron el jueves después de que utilidades récord y una proyección optimista no lograran disipar los temores sobre la durabilidad de un boom de inteligencia artificial (IA) que ha transformado al fabricante de chips en la empresa más valiosa del mundo.

En los últimos resultados de un grupo cuyos reportes trimestrales ahora rivalizan con los datos económicos por su capacidad de marcar el ánimo de los mercados, Nvidia proyectó ingresos por US$ 78 mil millones para el trimestre en curso, superando las estimaciones de US$ 72,1 mil millones, mientras sus ganancias se dispararon a un récord de US$ 120 mil millones el año pasado.

Al elogiar el desempeño del fabricante de chips, el CEO Jensen Huang afirmó: “La demanda de cómputo está creciendo exponencialmente… Nuestros clientes están compitiendo por invertir en capacidad de cómputo para IA”.

Pero en una señal del creciente nerviosismo en Wall Street sobre si el boom de la IA corre el riesgo de convertirse en una burbuja, los resultados de Nvidia no lograron deslumbrar a los inversionistas.

Las acciones de la compañía cayeron 5,46%, en el marco de un retroceso de 1,18% del Nasdaq en su conjunto.

La firma con sede en California es considerada un barómetro de la industria de la IA debido al rol de sus chips en el funcionamiento de esta tecnología, un estatus que también la ha convertido en uno de los mayores ganadores del boom.

Los resultados se producen en momentos en que Nvidia enfrenta una creciente cautela entre los inversionistas por el enorme gasto de sus mayores clientes de Silicon Valley, así como una escasez de chips de memoria que está presionando a la industria. “Todos los sistemas están ‘go’ en Nvidia, pero el escepticismo sigue impregnando a las acciones de IA de gran capitalización”, señalaron analistas de TD Cowen.

73 % aumentaron interanualmente los ingresos del cuarto trimestre de Nvidia.

Escepticismo en torno a sus clientes

Y es que pese a los sólidos resultados reportados el miércoles, Melissa Otto, directora de research en Visible Alpha, dijo que Nvidia enfrentaba “muchas preocupaciones” en torno a cómo los clientes de las Big Tech y de las startups de los que depende han estado financiando sus cientos de miles de millones de dólares en gasto en infraestructura de IA. “Estos son los temas críticos para la acción”, señaló. “No tuvimos mucha visibilidad sobre cómo se desarrollará el resto del año”.

Los analistas están cada vez más preocupados por la dependencia de Nvidia de un pequeño grupo de grandes operadores de data centers conocidos como hyperscalers, así como de startups de IA como OpenAI.

Microsoft, Google, Amazon y Meta proyectan en conjunto US$ 660 mil millones en capex este año, enfocados en su mayoría en centros de datos de IA. Estos gigantes tecnológicos ahora enfrentan la perspectiva de recurrir a los mercados de bonos y acciones mientras consumen enormes cantidades de efectivo.

Por suparte, las startups de IA -que son grandes consumidoras de capacidad de data center para entrenar y operar sistemas como ChatGPT y Claude de Anthropic, por su parte- necesitan seguir cerrando grandes rondas de financiamiento para pagar por potencia de cómputo.

US$ 62,3 mil milones totalizaron las ventas de su negocio de data center, referido a la tecnología de chips de IA.

Confianza interna

Huang desestimó las preocupaciones de que el ritmo de gasto sea insostenible, señalando que estaba “confiado en que el cash flow (de los hiperescaladores) crecerá”. El jefe de Nvidia afirmó que agregar capacidad de cómputo generaría ingresos para estos grupos. En este nuevo mundo de la IA, el cómputo equivale a ingresos”, sentenció.

También predijo que el uso de la IA seguirá acelerándose, ya que los avances de los desarrolladores de modelos de frontera como Anthropic y OpenAI han “abrierto las compuertas para la adopción de IA empresarial”.

Nvidia está invirtiendo US$ 30 mil millones en la última ronda de financiamiento de OpenAI, reemplazando una asociación estratégica multianual anterior por US$ 100 mil millones que habría implicado inversiones en incrementos a lo largo del tiempo a medida que se utilizaran sus chips, informó el FT la semana pasada.

Huang dijo que Nvidia estaba “encantada con nuestra asociación con OpenAI”, a la que calificó como “una empresa única en una generación”.

Dudas adicionales del mercado

Otro viento en contra para Nvidia es una escasez general de chips de memoria, ya que los constructores de data centers absorben la oferta limitada de memoria de alto ancho de banda de un puñado de compañías: SK Hynix, Samsung y Micron.

Otto señaló que la persistente escasez en la oferta de chips de memoria implica que los márgenes de Nvidia ahora son más difíciles de predecir, ya que la compañía necesita memoria para operar junto a sus procesadores avanzados.

La chief financial officer de Nvidia, Colette Kress, dijo que la empresa tenía “inventarios y compromisos de suministro establecidos para atender la demanda futura, incluidos envíos que se extienden hasta el año calendario 2027”.

Otra fuente de incerteza se relaciona con China. Nvidia no incluyó ingresos por chips de IA provenientes de ese mercado en su proyección. El acceso al gigante asiático podría elevar sus ingresos en miles de millones de dólares, pero eso depende de que logre sortear las tensiones entre Washington y Beijing.

Pese a cifras principales “perfectas”, Nvidia enfrentaba “casi un escepticismo desenfrenado de que esta fiesta simplemente no puede continuar”, dijo Daniel Newman, CEO de The Futurum Group.