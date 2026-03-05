IPSA no sostiene repunte inicial y cae fuerte a niveles de 10.300 a medida que persiste la volatilidad por Medio Oriente
El petróleo Brent escalaba 3% a US$ 83,8 por barril, el dólar global recuperaba algo de la particular fortaleza que ha tenido en esta crisis, marcada por temores inflacionarios, y en la misma línea las principales tasas de interés mundiales volvían a subir.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago no logró sostener este juevs un intendo de recuperación, y se iba para abajo a medida que persiste la incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente, pues todavía no hay certeza de cuánto durarán las hostilidades.
Temprano llegó a subir 0,9%, pero rápidamente cambió de rumbo. El S&P IPSA caía 1,8% a 10.305,62 puntos pasado el mediodía, después de que a mitad de semana ganara 2,4% por algo de distensión en los mercados globales. Las acciones de Cenco Malls (-5,1%), Bci (-4,4%) y Bci (-4,4%) encabezaban esta nueva ronda de pérdidas.
En Wall Street, el Dow Jones perdía 1,2%, y el S&P 500 con el Nasdaq retrocedían 0,3%. Las bolsas de Europa, una de las regiones más afectadas por la incertidumbre energética, abandonaban su intento inicial de estabilidad, con lo que el FTSE 100 de Londres bajaba 0,7%, y el continental Euro Stoxx 50 caía 0,5%.
"La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue sin dar señales de distensión, y el Senado estadounidense ha allanado el camino para que el presidente Donald Trump continúe con los ataques militares contra Irán en una votación", comentó el analista sénior de mercados de Oanda, Kelvin Wong.
"Las ruedas de prensa de la Casa Blanca hasta ahora no han aportado mucha claridad sobre el posible desenlace del conflicto, lo que mantiene elevado el riesgo de que se prolonguen las interrupciones en el suministro de petróleo y gas en Medio Oriente. Esta incertidumbre podría amplificar las presiones sobre los precios de la energía", advirtió.
Asia, también vulnerable, había dado este jueves sus primeras señales de repunte, siguiendo el mejor ánimo que predominó ayer en Occidente: el japonés Nikkei subió 1,9%, el CSI 300 de China continental ganó 1% y el hongkonés Hang Seng sumó 0,3%.
