Profesor Mario Valderrama publica segunda edición de Conceptos Fundamentales de los Mercados Financieros

El académico Mario Valderrama Venegas lanzó la segunda edición de Conceptos Fundamentales de los Mercados Financieros, editado por Der Ediciones.

La obra actualiza el análisis sobre la arquitectura del sistema financiero chileno e incorpora un estudio inédito de la Ley Nº 21.521, conocida como Ley Fintec, además del impacto de los criptoactivos y los nuevos perímetros regulatorios.

El texto aborda el circuito del dinero, desde las sociedades anónimas y la oferta de valores hasta el rol de intermediarios y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), combinando enfoque académico y casos prácticos.