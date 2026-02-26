Dólar abre plano en medio de una calma general tras una nueva sorpresa positiva en resultados de Nvidia

El calendario económico estadounidense sigue ligero, aunque podrían surgir reacciones una vez que se conozcan más adelante esta mañana las últimas peticiones semanales de subsidios por desempleo.

Sin grandes cambios transaba el dólar en los primeros negocios de este jueves, pues superada la prueba de Nvidia, los mercados de divisas están a la espera de que aparezcan nuevos puntos de apoyo.

El precio del dólar en Chile cotizaba estable a $ 857,7 esta mañana, según los datos de Bloomberg, después de que a mitad de semana se fuera para abajo gracias a nuevas ganancias del cobre, que se ha fortalecido con los flujos que volvieron de su receso de Año Nuevo Lunar en China.

Los traders respiraban aliviados después de que los resultados y previsiones de Nvidia sobrepasaran una vez más los pronósticos. Analistas habían señalado que una sorpresa negativa podría contagiarse entre mercados, por lo inestable que han estado los ánimos en torno a la Inteligencia Artificial.

Esperando motivación

Mientras el futuro de cobre Comex bajaba 0,3% a un precio ligeramente sobre la marca de US$ 6 por libra, un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes, en línea con los rendimientos del Tesoro.

"El dólar global sigue teniendo un problema de posicionamiento, a medida que la opinión general se inclina a que seguirá debilitándose", escribió en una nota el head global de Estrategia Macro en Saxo Bank, John Hardy.

"Es difícil imaginar un catalizador importante para que se mueva, a menos que haya un mayor debilitamiento o fortalecimiento en los datos económicos de Estados Unidos y, lo que es más importante, una idea sobre la estrategia que se desarrollará a medida que la agenda del Tesoro y la Reserva Federal se vayan alineando cada vez más", agregó.

Pero todavía no existe una fecha para las audiencias de nominación de Kevin Warsh, la carta de Trump para presidir la Fed. El Comité Bancario del Senado las ha estado postergando, en tanto se niega a proceder hasta que el Departamento de Justicia abandone su investigación sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell.

El calendario económico estadounidense sigue ligero, aunque podrían surgir reacciones una vez que se conozcan más adelante esta mañana las últimas peticiones semanales de subsidios por desempleo.