Los resultados de Nvidia superan las expectativas y los pronósticos de ingresos también vencen las apuestas de Wall Street
En las operaciones extendidas en Nueva York, las acciones subieron 2% tras el pronóstico de ingresos por sobre lo esperado.
Noticias destacadas
En medio de la expectación de los analistas por los pronósticos para la inteligencia artificial, Nvidia publicó este miércoles resultados que superaron los pronósticos del mercado en medio del boom por las inversiones en IA e hicieron subir los precios de las acciones del gigante de los chips.
El fabricante de chips proyectó que en el primer trimestre facturará cerca de US$ 78 mil millones, una cifra por encima del consenso de Wall Street, que apuntaba a US$ 72.800 millones. La firma también contempla un margen bruto ajustado de 74,5% a 75,5% y gastos operacionales por cerca de US$ 7.500 millones.
En las operaciones extendidas de Wall Street, las acciones subieron 2% tras el pronóstico de ingresos por sobre lo esperado.
Para el trimestre más reciente de su año fiscal, que finalizó al cierre de enero, el gigante de los semiconductores reportó ingresos por US$ 68.100 millones -mayores a lo que había anticipado-, un 73% más que el año anterior y también superior a las expectativas de Wall Street de US$ 66.200 millones.
La firma reportó que el negocio de Data Center sumó US$ 62.310 millones, un alza de 75% interanual, por encima de la estimación de US$ 60.360 millones. Dentro de ese segmento, Cómputo totalizó US$ 51.330 millones, levemente por debajo del consenso de US$ 51.610 millones, mientras que Networking llegó a US$ 10.980 millones, sobre la proyección de US$ 9.020 millones.
Pese al sólido desempeño del fabricante, otras áreas no fueron tan fuertes: los juegos, que ofrecen chips gráficos que una vez proporcionaron la mayoría de los procesadores de Nvidia, generó ingresos por US$ 3.700 millones. Por otro lado, las ventas relacionadas con la industria automotriz fueron de US$ 604 millones.
A comienzos de este mes, Nvidia informó que Meta Platforms planea desplegar “millones” de procesadores de la compañía en los próximos años, reforzando una relación ya muy estrecha entre dos de los grandes actores de la IA. En paralelo, su principal competidor, AMD, anunció esta semana un acuerdo de largo plazo similar con Meta y señaló que la operación tendría un valor de varias decenas de miles de millones de dólares.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los planes de Botanical Solution para llegar con su biofungicida de Quillay a México, EEUU y Canadá
La biotecnológica chilena distribuirá sus desarrollos a través de la suiza Syngenta y, en paralelo, alista la venta de saponinas para vacunas en fase de ensayos clínicos con una farmacéutica británica.
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete